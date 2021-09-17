Новый производственный участок с железной дорогой открыли в Ельском лесхозе

17 сентября, Ельск /Корр. БЕЛТА/. Новый производственный участок с железной дорогой для отгрузки сыпучих и круглых лесоматериалов открыли сегодня в Ельском лесхозе, передает корреспондент БЕЛТА.

С преимуществами нового объекта ознакомились председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

Как рассказал генеральный директор Гомельского ГПЛХО Юрий Липский, при реализации проекта построена новая площадка для погрузки щепы предприятиям концерна "Беллесбумпром", модернизирована площадка по погрузке круглых лесоматериалов. "Мы построили более 500 м новых путей, 300 м путей отремонтировали капитально", - уточнил гендиректор.

Было отмечено, что ранее железнодорожные пути лесхозу приходилось арендовать, а это немалые средства. Плюс новая площадка дает техническую независимость лесхозу в отгрузке продукции.

"Расчетная лесосека Ельского лесхоза довольно большая. Благодаря модернизации будут увеличены объемы отгрузки круглых и сыпучих лесоматериалов с 200 до 500 вагонов в месяц", - подчеркнул Юрий Липский.

По его словам, такая работа проводится не только в Ельском лесхозе. "В этом году мы модернизируем, строим 10 погрузочных площадок в 10 лесхозах. Это планомерная работа, которая даст возможность обеспечивать белорусские предприятия лесной продукцией", - сказал гендиректор. Так, в Ельском районе идет строительство погрузочной площадки Наровлянского спецлесхоза, так как в Наровле нет железной дороги. В Василевичах площадка будет вдобавок оснащена сортировочной линией.

Директор Ельского лесхоза Евгений Матузко добавил, что на модернизированной площадке по погрузке леса-кругляка установлена стационарная страховая система, которая обеспечит безопасность работ на высоте при погрузке вагонов.

По мнению министра лесного хозяйства, реализованный проект позволит лесхозу быть более успешным и эффективным.

Юрий Липский обратил внимание, что в целом в регионе работа по модернизации лесхозов идет активно по разным направлениям. Вкладываются средства в техническое перевооружение. "За 8 месяцев этого года мы вложили более Br100 млн инвестиций. Думаю, что по итогам года мы удвоим объем инвестиций прошлого года. Стоит задача до конца следующего года обновить полностью автомобильный парк, развиваем погрузочные площадки, деревообрабатывающее производство", - сказал он.

Гендиректор напомнил, что в минувшем году в регионе открыли два пеллетных завода. "В этом году мы планируем открыть пеллетный завод в Гомельском опытном лесхозе. В следующем году есть намерения открыть в Василевичском лесхозе", - заключил он.-0-

Фото Сергея Холодилина