Новый радиологический корпус построят в Могилевском областном онкодиспансере

Проект БелТА
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 16 июля 2020
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:39 Лукашенко: белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы Президент
17:25 Совет ЕС исключил Сербию и Черногорию из списка стран с безопасной ситуацией по COVID-19 В мире
17:23 Белорусские ученые разработают дрон для сельского хозяйства Технологии
17:17 Дмитрий Дащинский избран председателем Белорусской ассоциации школьного спорта Спорт
17:11 Исследование показало бесполезность гидроксихлорохина против COVID-19 В мире
17:08 Урожайность зерновых, картофеля, свеклы и льна в Беларуси значительно выросла за последние 15-20 лет Экономика
17:04 Жертвами наводнений в Индонезии стали уже более 30 человек В мире
17:02 Белорусские спортсмены рассчитывают завоевать 4 олимпийские лицензии в состязаниях по прыжкам в воду Спорт
17:00 Экспорт белорусских товаров в Узбекистан за январь-май увеличился до $68,7 млн Экономика
16:59 Посольство в Узбекистане совместно с "Белавиа" организовали чартерные рейсы для возвращения белорусов домой Общество
16:59 Киркоров приехал в Витебск в маске со стразами и рассказал о пользе самоизоляции Культура
16:50 Лукашенко посещает 103-ю Витебскую воздушно-десантную бригаду. Чем она известна? Президент
16:45 Новый радиологический корпус построят в Могилевском областном онкодиспансере Регионы
16:44 Белорусское сельхозмашиностроение способно обеспечить потребности АПК на 85% - НАН Экономика
16:39 Юридический колледж БГУ в этом году на все формы обучения планирует набрать 150 человек Общество
16:37 Розничный товарооборот в Беларуси в I полугодии вырос на 2,6% Экономика
16:32 Люблю фестивали, особенно "Славянский базар" - Киркоров Культура
16:29 Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в I полугодии сократились на 8,8% Экономика
16:26 Благоустройство, ремонт жилья и дорог - Шулейко провел прямую линию в Гомеле Регионы
16:22 Промпроизводство в Беларуси в I полугодии снизилось на 3,1% Экономика
16:15 ВВП Беларуси в I полугодии снизился на 1,7% Экономика
16:09 В Беларуси почти четверть работников получают зарплату Br1-1,5 тыс. Общество
16:00 Звезда Филиппа Киркорова зажглась в фестивальном Витебске Культура
15:56 Чемпионат мира по фехтованию 2021 года в Египте отменен Спорт
15:49 На частном подворье в Хойниках нашли ртуть Происшествия
15:48 Физика падений - эксперт о губительной высоте, сезонных травмах и факторах безопасности Общество
15:43 Проект "Паштоўка.БЕЛ" стартует в День молодежи на "Славянском базаре в Витебске" Общество
15:42 Глубина вызванного пандемией кризиса в России оказалась очень серьезной - Путин В мире
15:37 Определены победители гонок с раздельным стартом на этапе Кубка Беларуси по велоспорту на шоссе Спорт
15:34 ЦТ по химии на 100 баллов сдали 29 абитуриентов Общество
Все новости
Все новости
Регионы
16 июля 2020, 16:45

Новый радиологический корпус построят в Могилевском областном онкодиспансере

Могилевский областной онкодиспансер. Фото из архива
Могилевский областной онкодиспансер. Фото из архива

16 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новый радиологический корпус планируют построить в Могилевском областном онкодиспансере. В нем разместится оборудование для проведения лучевой терапии и ультразвуковые аппараты для диагностических и малоинвазивных операций под контролем УЗИ. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал главный врач учреждения Сергей Батовский.

"Новый радиологический корпус нужен, чтобы сократить очередь пациентов, нуждающихся в лучевой терапии. Ежегодно такая помощь на Могилевщине требуется почти 3 тыс. человек, однако получают ее всего около 1 тыс. Из-за недостатка оборудования мы стараемся корректировать лечение пациентов другими методами. Но опухоли всегда ведут себя по-разному, и иногда самое эффективное лечение - это лучевая терапия", - отметил главврач.

Сейчас в онкологическом диспансере функционируют два линейных ускорителя, работающие в две смены на полную мощность. Однако этого недостаточно для качественной и своевременной помощи.

"Идут переговоры по закупке дорогостоящего оборудования для нового корпуса. Надеемся, что в этом окажет помощь Министерство здравоохранения. Стоимость одного линейного ускорителя - Br10-16 млн. Но Могилевская область должна своими силами построить соответствующее помещение. Стоимость проекта составляет около Br12 млн, - отметил Сергей Батовский. - Финансовую помощь в строительстве будет оказывать агропромышленный комплекс области. Такое предложение внес председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. По итогам голосования было решено, что предприятия и организации станут перечислять на специальный счет небольшой процент от выручки. Кроме этого, руководитель региона поручил проработать вопрос возможного удешевления строительных работ без потери качества и в соответствии с имеющимся проектом".

Планируется, что в этом году подготовят проектно-сметную документацию и приступят к возведению здания. А открытие пройдет осенью 2021 года.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
здравоохранение медицина Могилев Могилевская область
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Благоустройство, ремонт жилья и дорог - Шулейко провел прямую линию в Гомеле
Костел святого Симеона и святой Елены. Фото из архива Мингорисполком: выставленные приходу Красного костела счета - это налоги и амортизация
Фото из архива Таможенники в пункте пропуска "Каменный Лог" оформляют более 1 тыс. фур в сутки
В Гродно расширят использование электротранспорта
Представители общественных объединений вручают подарки Сергею Змитревичу - отцу первого родившегося в праздничный день юного жителя Гродно В Гродно поздравили первого малыша, родившегося в день освобождения города
Фото из архива Два бассейна и интерактивные площадки - в Гомеле готовят проект школы для микрорайона Хутор
Главное
Лукашенко посещает 103-ю Витебскую воздушно-десантную бригаду. Чем она известна?
"Славянский базар" сегодня торжественно открывается в Витебске
В Беларуси выздоровели и выписаны 56 915 пациентов с COVID-19
Минск в ярких красках! Станьте участником конкурса "Моя Dana" и выиграйте 1000 рублей!
Топ-новости
Лукашенко: белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы
В Беларуси необходимо ускорить развитие водного транспорта - Авраменко
МАРТ прорабатывает корректировку законодательства об условиях оплаты в интернет-магазинах
Карпенко: государство предоставляет возможности для полноценного развития детей
До +28 °С ожидается в Беларуси 17 июля
Белорусское сельхозмашиностроение способно обеспечить потребности АПК на 85% - НАН
Звезда Филиппа Киркорова зажглась в фестивальном Витебске
В Гродно расширят использование электротранспорта
Посольство в Узбекистане совместно с "Белавиа" организовали чартерные рейсы для возвращения белорусов домой
Дарья Павловская: буду голосовать за будущее страны
Белорусская наука за последние десятилетия стала более открытой миру и известной за рубежом - ученый
Срок кредита на БелАЭС продлен на 2 года, ставка снижена до 3,3% - Минфин Беларуси
Благоустройство, ремонт жилья и дорог - Шулейко провел прямую линию в Гомеле
ЦТ по всемирной истории прошло без нарушений
Управление СК по Минску возбудило уголовные дела за сопротивление и насилие в отношении милиции
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.