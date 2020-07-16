Новый радиологический корпус построят в Могилевском областном онкодиспансере

16 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новый радиологический корпус планируют построить в Могилевском областном онкодиспансере. В нем разместится оборудование для проведения лучевой терапии и ультразвуковые аппараты для диагностических и малоинвазивных операций под контролем УЗИ. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал главный врач учреждения Сергей Батовский.

"Новый радиологический корпус нужен, чтобы сократить очередь пациентов, нуждающихся в лучевой терапии. Ежегодно такая помощь на Могилевщине требуется почти 3 тыс. человек, однако получают ее всего около 1 тыс. Из-за недостатка оборудования мы стараемся корректировать лечение пациентов другими методами. Но опухоли всегда ведут себя по-разному, и иногда самое эффективное лечение - это лучевая терапия", - отметил главврач.

Сейчас в онкологическом диспансере функционируют два линейных ускорителя, работающие в две смены на полную мощность. Однако этого недостаточно для качественной и своевременной помощи.

"Идут переговоры по закупке дорогостоящего оборудования для нового корпуса. Надеемся, что в этом окажет помощь Министерство здравоохранения. Стоимость одного линейного ускорителя - Br10-16 млн. Но Могилевская область должна своими силами построить соответствующее помещение. Стоимость проекта составляет около Br12 млн, - отметил Сергей Батовский. - Финансовую помощь в строительстве будет оказывать агропромышленный комплекс области. Такое предложение внес председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. По итогам голосования было решено, что предприятия и организации станут перечислять на специальный счет небольшой процент от выручки. Кроме этого, руководитель региона поручил проработать вопрос возможного удешевления строительных работ без потери качества и в соответствии с имеющимся проектом".

Планируется, что в этом году подготовят проектно-сметную документацию и приступят к возведению здания. А открытие пройдет осенью 2021 года.-0-