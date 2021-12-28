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28 декабря 2021, 15:56

Новый районный центр культуры открылся в Костюковичах

Фото golk.by
Фото golk.by

28 декабря, Костюковичи /Корр. БЕЛТА/. Новый районный Центр культуры открылся в Костюковичах, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители Министерства культуры, Могилевского облисполкома, а также местной исполнительной власти, депутатского корпуса, общественности. Перед собравшимися выступил заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко. Он напомнил, что вопрос о необходимости возведения нового здания Центра культуры был озвучен почетным гражданином Костюковичского района Виктором Сугако во время предвыборной кампании. Тогда местный житель обратился с этим предложением к бывшему председателю облисполкома Леониду Зайцу, и руководитель твердо пообещал, что новому объекту быть.

"Сегодня для всех очень волнительный и торжественный день, потому что мы присутствуем при событии, которого ждали и жители Костюковичей, и областной исполнительный комитет, - отметил Валерий Малашко. - Прошло менее двух лет с момента принятия решения о строительстве, и теперь перед нами стоит настоящий дворец. Этот объект действительно был нужен районному центру, и я вас поздравляю с его появлением. Пусть в этом доме рождается творчество и расцветает талант наших людей. Юго-восточный регион - действительно знаковая территория на карте Беларуси. Две недели назад Александр Лукашенко, назначая губернатора Могилевской области, неоднократно возвращался к этой теме. Мы свидетели того, что эти территории развиваются, люди не сидят на месте, находятся в постоянном движении. Новый объект пришелся и ко времени, и к месту".

Просторное современное здание разместилось на ул.Зиньковича,109 по соседству с физкультурно-оздоровительным центром. Строительство введенного объекта началось в конце 2020 года. Финансирование осуществлялось за счет средств Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021-2025 годы. На эти цели затрачено Br6,5 млн.

"Когда больше года назад встал вопрос о реконструкции старого, обветшалого здания 1949 года постройки, на уровне руководства области было принято решение о возведении нового Центра культуры, - отметила председатель Костюковичского райисполкома Александра Михеенко. - Объект проектировался так, чтобы там также разместились районный Дом ремесел и детская школа изобразительных искусств, которые ранее были расположены в зданиях 1930 года постройки. Теперь в новом помещении максимально задействован каждый сантиметр пространства. Строение было спроектировано компактно, удобно и функционально".

Фото golk.by
Фото golk.by

Центр культуры оснащен современной инфраструктурой. Зрительный зал оборудован на 240 мест. Здесь установлена вся необходимая сценическая аппаратура, в том числе большой светодиодный экран. К слову, до этого самый вместительный концертный зал в городе располагался в музыкальной школе. В нем могли разместиться максимум 100 человек. Новый зал выгодно отличается и по размерам, и по оборудованию, поэтому его по праву можно считать настоящим подарком всем жителям районного центра.

На первом этаже здания оборудованы артистические гримерные, зал хореографии, вокальная студия, кабинеты методической и кружковой работы, мастерская по пошиву и ремонту сценических костюмов, гардероб. В фойе предусмотрена возможность проведения культурных мероприятий. Второй этаж включил выставочный зал, конференц-зал, помещения кружковой деятельности. К слову, для людей с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места в зрительном зале, лифт на верхний этаж и отдельный санузел.

На базе нового Центра культуры будет действовать 20 клубных формирований, 11 из которых имеет звание народных. В них задействованы более 290 человек, в том числе около 100 детей. По новому адресу также будут заниматься воспитанники школы изобразительных искусств - более 100 юных жителей райцентра. Занятия для детей проводятся и в Доме ремесел, здесь около 70 ребят могут найти увлечение по нескольким направлениям: резьба по дереву, керамика, вышивка, ткачество, батик, соломо- и бисероплетение. Народный клуб мастеров-ремесленников "Спадчына", в который входят более 45 человек, также переедет в это здание.

"Строительство районного Центра культуры - очень важное, долгожданное и знаковое событие для всей социальной сферы Костюковичского района, - подчеркнула Александра Михеенко. - Новое здание очень красиво как внешне, так и изнутри. Наши дети будут с удовольствием приходить сюда на занятия, а в свободное от учебы время вместе со взрослыми посещать культурные мероприятия. С введением нового Центра культуры все будет способствовать тому, чтобы дети развивались, совершали новые творческие победы и прославляли тем самым свою малую родину".-0-

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