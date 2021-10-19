Новый реанимобиль приобрел спонсор для Пинской центральной больницы

19 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Компания "Санта Ритейл" приобрела для Пинской центральной больницы новый реанимобиль, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Пинской центральной поликлиники Игорь Киктенко.

Стоимость автомобиля марки "Ситроен" - Br352 тыс. Сейчас он проходит регистрацию, а уже в конце октября выйдет в рейс. "Такого автомобиля у нас еще не было. Для транспортировки пациентов на вышестоящий уровень использовали машину скорой помощи, оснащенную для бригады интенсивной терапии. Новый автомобиль - класса С, которому может быть присвоен статус реанимобиля. Он укомплектован всем необходимым для транспортировки на довольно большие расстояния. У него есть двойной запас кислородных баллонов, аппарат ИВЛ, инфузоматы, дефибриллятор, монитор слежения за состоянием пациента", - рассказал Игорь Киктенко.

Машина будет работать при центре экстренной медицинской помощи больницы. Она работает как межрайонный центр, принимая пациентов не только из Пинска и Пинского района, но и Столинского, Лунинецкого, Ивановского и Дрогичинского районов. "Особенно актуальна такая помощь во время борьбы с пандемией. Есть пациенты, которым нужен перевод в Брест или Минск. Чаще всего они нуждаются в интенсивной кислородной поддержке, некоторые находятся на ИВЛ. В автомобиле есть хорошее оборудование с параметрами, приравненными к стационарным условиям", - пояснил главврач.

К слову, в Пинской центральной больнице за счет областного бюджета модернизируют систему подачи кислорода. Сейчас выполняются работы по проводке кислородных магистралей, несколько этажей уже подготовлены для подключения к основному трубопроводу. Также поставят газификатор объемом 10 т. Все это позволит оборудовать дополнительные кислородные точки. Их будет около 70% от коечного фонда.

"Основная загвоздка в газификаторе. Потребность в оборудовании большая, есть очередь на поставку. По договору она планируется в январе, но производитель заверил, что это произойдет раньше с учетом сложной эпидситуации. Надеемся, что к концу ноября будем иметь этот газификатор и сможем в декабре ввести систему подачи кислорода в эксплуатацию", - резюмировал Игорь Киктенко.-0-