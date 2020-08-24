Новый рентгенологический аппарат заработал в Могилевском травмпункте

24 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новый рентгенологический аппарат заработал в Могилевском городском травмпункте. Он стал заменой более старой модели, которая делала снимки еще на пленке, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш травмпункт - единственный в городе. Мы обслуживаем не только жителей областного центра, но и Могилевского района, - рассказал заведующий рентгенологическим отделением Антон Шарамков. - Наплыв пациентов большой. Рентгенологический аппарат, который был установлен в учреждении еще в июле 2002 года, устарел и требовал замены. Новый аппарат "Космос-535" более быстрый и современный. Время пребывания пациента в кабинете сократилось. Кроме этого, снимки теперь делаются в цифровом формате. Это дает возможность немного корректировать или масштабировать изображение. Яркая и четкая картинка сразу загружается в сеть центральной поликлиники, к которой мы относимся. Так любой доктор на месте может посмотреть снимок пациента".

Этот рентген-аппарат в сутки может делать около 250 снимков. На старом оборудовании получалось около 120. Кроме медицинского оборудования в кабинетах травмпункта заменили компьютерную технику и мониторы.

В ближайшее время такой же аппарат установят в Могилевской поликлинике №7. Его стоимость почти Br161 тыс.-0-

Фото Олега Фойницкого