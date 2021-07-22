Новый рентгеновский компьютерный томограф начал работу в Гомельской областной больнице

22 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новый рентгеновский компьютерный томограф начал работу в Гомельской областной клинической больнице, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый аппарат разместился на площадях бывшей детской хирургии. Перед установкой томографа провели ремонт помещений, специалисты прошли обучение, рассказала заведующая рентгеновским отделением Светлана Бобок. Как было отмечено, функционирующий до этого времени КТ 2007 года выпуска выработал свой ресурс. Кроме того, он устарел с технологической точки зрения. "Новый аппарат современный, более высокое разрешение у мониторов, увеличилась пропускная способность, появились новые опции", - уточнила заведующая.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул, что новый томограф стоимостью более Br1 млн, которые были направлены из средств республиканского бюджета, отвечает всем современным требованиям и имеет значительные преимущества. "Он выполняет от 64 до 128 снимков за тот же период, за который прежний выполнял всего 16. А это сокращает время исследования более чем в 4 раза и уменьшает лучевую нагрузку на пациента. Кроме того, лучевая нагрузка снижается за счет автоматического выбора параметров, исходя из веса и роста пациента, что особенно важно при обследовании детей", - обратил внимание губернатор.

Он убежден: ввод в эксплуатацию нового рентгеновского компьютерного томографа повысит доступность современных диагностических методик для жителей области и даст возможность выявлять на более ранних стадиях сердечно-сосудистые, онкологические и другие заболевания.

Геннадий Соловей назвал областную клиническую больницу флагманом в лечении жителей региона: "Здесь ежегодно проходят стационарное лечение 35 тыс. человек, еще 180 тыс. получают медицинскую помощь амбулаторно. Врачи выполняют около 20 тыс. операций, каждая шестая из которых относится к сложным и высокотехнологичным".

Постоянно обновляется и укрепляется материально-техническая база больницы, подчеркнул председатель облисполкома. Так, за первое полугодие 2021-го из областного бюджета выделено Br1,3 млн. Самым дорогостоящим из приобретений этого года стал реанимобиль, а также модернизация части помещений под размещение нового рентгеновского компьютерного томографа.

"На этом мы не останавливаемся. Во втором полугодии в больнице запланировано приобретение современного многофункционального операционного стола и передвижного рентгеновского аппарата для операционной", - заключил председатель облисполкома.-0-