Новый резидент СЭЗ "Брест" создаст мебельное производство

23 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В свободной экономической зоне "Брест" зарегистрирован новый резидент - общество с ограниченной ответственностью "Авантаж Продакшн", сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Компания с белорусским капиталом планирует заняться производством корпусной мебели, деталей и фурнитуры для ее сборки. ООО намерено инвестировать в реализацию проекта более 1 млн евро и создать не менее 30 рабочих мест. Производственные мощности предполагают разместить на земельном участке площадью 3 га в районе Брестского комбината строительных материалов.

Согласно заявленному бизнес-плану в текущем году будет вестись проектирование, в 2020-2021 годах - строительство и приобретение оборудования. Выход предприятия на проектную мощность запланирован на 2025 год, когда объем производства составит Br5,3 млн.

ООО "Авантаж Продакшн" стало четвертым субъектом хозяйствования СЭЗ "Брест", зарегистрированным в этом году. В настоящее время резидентами свободной экономической зоны являются 74 предприятия из 20 стран. За январь - май резиденты СЭЗ произвели продукции на Br826,8 млн, темп роста составил 102,8%. Экспортировано товаров за январь - апрель на $231 млн (99,5% к уровню прошлого года).-0-