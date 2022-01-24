Новый резидент СЭЗ "Брест" займется производством овощей

24 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В свободной экономической зоне "Брест" зарегистрирован первый в этом году резидент - ООО "Тепличный комбинат "Союз", сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главы администрации СЭЗ Александр Шукайло.

Предприятие с белорусско-польским капиталом в реализацию своего проекта намерено вложить 75 млн евро, из них в основной капитал - 66,5 млн евро. В районе аэропорта Брест новому резиденту выделили земельный участок площадью около 60 га. В течение трех лет здесь должен появиться высокотехнологичный тепличный комплекс мощностью более 30 тыс. т овощей в год, в том числе 18 тыс. т огурцов и 13 тыс. т томатов. Объем производства составит около 33 млн евро в год.

"Предприятие энергоемкое, рассчитано на потребление примерно 10 МВт. На первой очереди строительства СЭЗ гарантирует обеспечить его электроэнергией. В 2023 году в рамках государственной инвестиционной программы запланирована реконструкция подстанции "Аэропорт" с увеличением мощности более чем в два раза - с 32 МВт до 80 МВт", - сказал Александр Шукайло.

По его словам, тепличный комбинат "Союз" станет не конкурентом, а партнером тепличного комбината "Берестье", поскольку 80% овощной продукции предполагается поставлять на экспорт в страны Евразийского экономического союза, на европейский рынок.

В результате реализации проекта здесь планируется создать 450 новых рабочих мест.

ООО "Тепличный комбинат "Союз" стал 73-м резидентом свободной экономической зоны "Брест". Сейчас на предприятиях СЭЗ трудятся 21,5 тыс. человек. По предварительной информации, за прошлый год инвестиции в основной капитал здесь составили Br145 млн, в том числе прямые иностранные инвестиции на чистой основе - $43 млн. Резиденты СЭЗ обеспечивают почти пятую часть всего объема промышленного производства Брестской области - в прошлом году они выпустили продукции в фактических ценах на Br3,15 млрд (темп роста 126,4%). За пределы страны поставлено товаров на $936 млн (темп роста - 123,9%). Удельный вес СЭЗ в общем объеме экспорта Брестской области составил 29%.-0-