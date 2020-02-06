Новый резидент СЭЗ "Минск" будет выпускать нестандартное оборудование для очистки воздуха

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент СЭЗ "Минск" будет выпускать инновационное оборудование и системы фильтрации воздуха, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Инвестиционный проект будет реализовывать ООО "Эмфил Эйр" на территории Фаниполя. Предприятие планирует наладить выпуск обеспыливающих, а также химически активных фильтрующих элементов для очистки воздуха, на основе которых будет организовано производство инновационного высокотехнологичного оборудования.

Отличительной особенностью проекта станет ярко выраженная экспортная ориентированность продукции. Оборудование будет нестандартным: его проектирование, разработка и изготовление будет осуществляться под заказ.

ООО "Эмфил Эйр" стало третьим резидентом СЭЗ "Минск", зарегистрированным в 2020 году. На сегодняшний день в экономической зоне 116 предприятий-резидентов, 57 из которых - с иностранными инвестициями.

В 2019 году администрация СЭЗ "Минск" зарегистрировала 17 новых компаний-резидентов. Ее визитной карточкой могут служить такие предприятия, как "Штадлер-Минск" (производство электричек и трамваев), группа компаний "Алютех" (производство комплектующих для защитных роллет, воротных систем), "Адани" (производство рентгеновской техники), "БЕЛДЖИ" (производство легковых и малотоннажных автомобилей), "Эс-Эн-Эй Европа Индастриз Бисов" (производство биметаллических ленточных и кольцевых пил).-0-