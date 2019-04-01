Новый резидент СЭЗ "Минск" организует производство пиломатериалов

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В СЭЗ "Минск" зарегистрирован новый резидент - ООО "Илимдрев". Компания создаст на территории свободной экономической зоны экспортно ориентированное производство пиломатериалов, сообщили БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Продукцию планируется направлять в страны Южной и Восточной Азии (Япония, Китай, Южная Корея, Вьетнам, Индия, Пакистан), Европейский союз и США по ранее заключенным контрактам. Предприятие намерено внедрить прогрессивные технологические процессы и освоить новые виды продукции деревообработки.

"Проект позволит привлечь прямые инвестиции в деревообрабатывающую отрасль, организовать выпуск конкурентоспособной продукции, создать рабочие места, увеличить приток в республику валютных поступлений", - сообщили в СЭЗ.

Свободная экономическая зона "Минск" образована в 1998 году. За время своей деятельности она стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиций на сумму более $2 млрд. Общая площадь территории СЭЗ приближается к 2,8 тыс. га. Она включает 23 участка в Минске и Минской области. Здесь зарегистрировано более 110 резидентов, построено и реконструировано 42 завода, 10 предприятий находятся на этапе строительства и 17 - на стадии проектирования. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. В бизнес на территории СЭЗ вложили капитал инвесторы из 20 стран мира. Продукция компаний-резидентов поставляется на рынки 67 стран.-0-