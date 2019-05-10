Новый резидент СЭЗ "Минск" организует современное производство в Молодечно

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В СЭЗ "Минск" зарегистрирован новый резидент - ООО "Бринотекс". Компания с инвестициями из России планирует реализовать проект по производству антикоррозийной обработки труб и иных металлоконструкций, сообщили БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Предлагаемый к внедрению способ обработки позволяет увеличить срок эксплуатации труб, повысить их механические свойства, защитить от проникновения влаги, воздействия температуры и различных агрессивных сред. Такая антикоррозийная защита особенно актуальна на магистральных газо- и нефтепроводах. Затраты на перекачку продукта сокращаются за счет увеличения пропускной способности труб в результате внутренней обработки.

Проект будет реализован на территории СЭЗ "Минск" в городе Молодечно.

Свободная экономическая зона "Минск" образована в 1998 году. За время своей деятельности она стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиций на сумму более $2 млрд. Общая площадь территории СЭЗ приближается к 2,8 тыс. га. Она включает 23 участка в Минске и Минской области. Здесь зарегистрировано более 110 резидентов, построено и реконструировано 42 завода, 10 предприятий находятся на этапе строительства и 17 - на стадии проектирования. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. В бизнес на территории СЭЗ вложили капитал инвесторы из 20 стран мира. Продукция компаний-резидентов поставляется на рынки 67 стран.-0-