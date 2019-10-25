Новый резидент СЭЗ "Минск" создаст комплекс по производству продукции медного проката

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент - общество с ограниченной ответственностью "Глобалсервисгрупп" - зарегистрирован в СЭЗ "Минск", сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Предприятие станет уже 13-м резидентом, зарегистрированным в СЭЗ в этом году. Оно будет реализовывать инвестиционный проект по производству продукции медного проката. Она будет изготавливаться на современном оборудовании ведущих мировых производителей, что обеспечит ее высокое качество и выход на рынки зарубежных стран.

До 2022 года новый резидент СЭЗ "Минск" планирует построить многопрофильный комплекс с объектами производственной и складской инфраструктуры.

Свободная экономическая зона "Минск" образована в 1998 году с целью привлечения отечественных и иностранных инвестиций для создания и развития производств, основанных на новых и высоких технологиях, обеспечения благоприятных условий для экономического развития региона. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность.-0-