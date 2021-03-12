Новый резидент СЭЗ "Могилев" будет производить пластиковые изделия для упаковки товаров

12 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент СЭЗ "Могилев" ООО "СодаСтрим" будет производить пластиковые изделия для упаковки товаров, сообщили БЕЛТА в пресс-центре свободной экономической зоны.

"Предприятие учреждено национальными инвесторами и реализует инвестиционный проект в сфере производства пластмассовых изделий для упаковки товаров. Оно занимается производством специальных крышек-сифонов, которые можно будет использовать для всех газированных и слабоалкогольных напитков, а также газированных минеральных и питьевых вод", - сообщили в пресс-центре.

Преимущество такой упаковки в удобстве укупорки, то есть напиток в течение длительного времени не теряет своих вкусовых качеств, оставаясь насыщенным углекислым газом.

Выпускаемая упаковка поставляется на внутренний рынок страны, а также на экспорт в Россию, Украину, Сербию, Молдову и Румынию.

"Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить региональный экспорт, а также будет способствовать созданию рабочих мест для жителей Могилева и Могилевского района", - отметили специалисты.-0-

Фото СЭЗ "Могилев"