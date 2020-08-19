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19 августа 2020, 07:56

Новый резидент СЭЗ построит под Брестом фотоэлектростанцию

Фото feelek.ru
Фото feelek.ru

19 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент свободной экономической зоны "Брест" реализует бизнес-проект по строительству фотоэлектрической станции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

В качестве нового субъекта хозяйствования в СЭЗ зарегистрирована компания с ирландским капиталом - ООО "Смарт Сан". Предприятие намерено построить в районе промзоны "Аэропорт" фотоэлектрическую станцию мощностью 8 МВт. Для этого ей выделен земельный участок площадью 9,6 га. Проект планируется реализовать в течение 10 лет. Первый этап (освоение строительной площадки и запуск станции) рассчитан на три года. Общий объем инвестиций составит 3,6 млн евро.

"В результате реализации проекта резиденты СЭЗ смогут использовать более дешевую электроэнергию, что будет способствовать повышению конкурентоспособности производимой продукции. Теоретически такая возможность будет у всех предприятий, которые находятся в промзоне "Аэропорт". В настоящее время здесь насчитывается 10 действующих предприятий", - отметили в администрации СЭЗ.

Там дополнили, что инициатором проекта выступила управляющая компания Pure Energy LLC, которая специализируется на развитии инфраструктурных проектов и программ, связанных с "чистыми технологиями". Это выработка энергии из возобновляемых источников, переработка отходов и очистка воды, энергетическая эффективность. Компания имеет опыт строительства фотоэлектрических станций на территории Беларуси и Украины. При ее участии такие станции, в частности, построены в Ельске, Черикове, Брагине.

ООО "Смарт Сан" стал 75-м резидентом свободной экономической зоны "Брест" и шестым, зарегистрированным с начала этого года.-0-

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