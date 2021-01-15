Новый резидент СЭЗ "Витебск" будет развивать производство специального гидропрессового оборудования

15 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Резидентом СЭЗ "Витебск" зарегистрировано ООО "Гидропресс" с проектом по развитию производства специального гидропрессового оборудования, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Компания работает в Полоцке и специализируется на разработке и выпуске специальных гидравлических прессов для предприятий общего машиностроения, железной дороги, военно-промышленного комплекса. Благодаря преференциальному режиму СЭЗ производитель планирует обновить станочный парк и пополнить его новыми машинами, в том числе с ЧПУ, что даст возможность освоить выпуск новых видов изделий собственной разработки для различных отраслей промышленности.

Как пояснили представители ООО "Гидропресс", в числе новинок будет оборудование для производства методом формования трубопроводной арматуры для нефтегазовой промышленности, а также большой гидроформовочный пресс, востребованный при изготовлении обшивки аппаратов для ракетно-космической отрасли. Кроме того, получит дополнительное развитие выпуск оборудования по утилизации в полевых условиях 200-литровых бочек из-под горюче-смазочных материалов. Это позволяет эффективно решать серьезную экологическую проблему, характерную для районов арктической зоны. Реализация проекта позволит предприятию довести до 100% удельный вес экспорта в общем объеме производимой продукции. Достижению этой цели будет способствовать также статус резидента, позволяющий пользоваться организационной поддержкой администрации СЭЗ "Витебск" для продвижения продукции на новые рынки и расширения партнерской сети.

ООО "Гидропресс" стало вторым резидентом СЭЗ, зарегистрированным в 2021 году, и планирует развиваться на территории одного из секторов в Полоцке, который включен в состав СЭЗ в августе 2018 года. Всего же на новых площадках СЭЗ в Полоцке и Новополоцке менее чем за 2,5 года зарегистрировано 8 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций по проектам на сумму более $30 млн.

Всего в СЭЗ "Витебск" реализуется 55 инвестиционных проектов с участием инвесторов из 15 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Великобритании, США, Израиля, Кипра, Эстонии.

СЭЗ "Витебск" образована в 1999 году и состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, из которых семь расположены в Витебске, пять в Оршанском, а также по одному в Витебском, Полоцком, Поставском районах и Новополоцке.-0-