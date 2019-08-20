Новый резидент СЭЗ "Витебск" с испанскими инвестициями создаст производство шпона

20 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Резидентом СЭЗ "Витебск" зарегистрировано ООО "Карелия Венирс" с проектом по созданию производства шпона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Учредителем предприятия выступил испанский инвестор. Шпон широко используется при производстве мебели, музыкальных инструментов, а также в качестве отделочного материала. Древесное сырье, необходимое для его выпуска, будет поставляться преимущественно из России. При этом готовые изделия планируется полностью отгружать на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья, а также использовать для собственных нужд компании-инвестора с Пиренейского полуострова. Проект планируется реализовать в секторе №2 СЭЗ "Витебск" в промышленной зоне на окраине областного центра, будет создано не менее 80 рабочих мест. К производственной деятельности предполагается приступить в первом квартале 2021 года.

ООО "Карелия Венирс" стало первым предприятием в СЭЗ "Витебск" с испанскими инвестициями. Всего резидентами СЭЗ зарегистрировано 48 организаций, созданных с участием инвесторов из 14 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Великобритании, США, Израиля, Кипра, Эстонии. В январе-июне 2019 года действующие резиденты инвестировали в развитие Br103 млн, темп роста по этому показателю сложился на уровне 194% к соответствующему периоду 2018-го. За этот период они сработали с чистой прибылью, размер которой составил около Br70 млн, что более чем в 1,5 раза превышает показатель шести месяцев прошлого года. На предприятиях-резидентах работают свыше 16,6 тыс. человек. За январь-июнь среднемесячная заработная составила почти Br 926.-0-