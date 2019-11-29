Новый резидент СЭЗ "Витебск" создаст производство строительных материалов из доломита

29 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Новым резидентом СЭЗ "Витебск" зарегистрировано ООО "Рубовский доломитовый карьер" с проектом по созданию производства строительных материалов на основе доломита, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Компания образована с участием литовского инвестора. Проект предполагает организацию выпуска гиперпрессованного кирпича типа "Лего" и других декоративных строительных материалов из экологически чистого сырья. Производство разместится на основной площадке СЭЗ "Витебск", расположенной на территории бывшего аэродрома на окраине областного центра.

Доломит относится к важнейшим минерально-сырьевым ресурсам Витебской области. Его общие запасы оцениваются более чем в 5 млрд т при глубине залегания от 2,5 до 38 м, из которых объем утвержденных запасов составляет 878 млн т. Месторождение доломитов "Руба" относится к числу наиболее крупных среди разведанных на территории Беларуси. Развитие производства строительных материалов на основе природного сырья является одним из приоритетных направлений для северного региона.

СЭЗ "Витебск" образована в 1999 году и состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, из которых семь расположены в Витебске, пять в Оршанском, а также по одному в Витебском, Полоцком, Поставском районах и Новополоцке. Резидентами СЭЗ зарегистрированы 48 предприятий с участием инвесторов из 14 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Великобритании, США, Израиля, Кипра, Эстонии.-0-