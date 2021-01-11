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11 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент зарегистрирован в СЭЗ "Могилев" в этом году, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.
Предприятие ООО "Империя Грин" занимается выпуском пеллет премиум-класса и индустриальных пеллет. Продукция реализуется на внутренний рынок, а также в страны дальнего зарубежья.
"Производство топливных гранул (пеллет) считается одним из эффективных направлений утилизации мелких древесных отходов и коры благодаря использованию практически 100% входящего сырья", - отметили специалисты.
На данный момент в СЭЗ "Могилев" 48 резидентов.-0-
Фото СЭЗ "Могилев"