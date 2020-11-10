Новый руководитель минского здравоохранения о задачах: борьба с COVID-19 и работа с молодежью

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателем комитета по здравоохранению Мингорисполкома стала главный врач 11-й городской клинической больницы Минска Жанна Казаченок, сообщает БЕЛТА.

В общении с журналистами Жанна Казаченок отметила, что назначение на эту должность предполагает очень высокую ответственность перед населением Минска. Стоит задача по совершенствованию работы амбулаторно-поликлинической службы, стационарного звена, диспансеров. В целом, по ее словам, необходимо повышать качество оказания медпомощи.

Продолжится работа со студенческой молодежью: в связи с эпидемиологической ситуацией столичное здравоохранение нуждается в помощи будущих медработников.

Такое сотрудничество обоюдовыгодно: у учащихся будет формироваться мышление медработника, человека в белом халате, который в первую очередь видит свой долг в оказании медпомощи и спасении жизни пациентов.

В связи с подъемом заболеваемости Жанна Казаченок отметила, что сохранение здоровья - это ответственность всех сторон: населения, медработников, общественных организаций и санитарно-гигиенической службы. Важно продолжить мероприятия по предотвращению распространения ковид-инфекции и обеспечить грамотный подход к организации лечебного процесса и профилактике осложнений COVID-19.

Бывший председатель комитета по здравоохранению Сергей Малышко возглавит Республиканскую клиническую больницу медицинской реабилитации в Аксаковщине.-0-