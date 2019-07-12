Новый сезон школы социального предпринимательства стартует в Гомеле

12 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Второй сезон школы социального предпринимательства Good Impact стартует сегодня. Презентация пройдет в Гомельской областной научно-технической библиотеке, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор программы, руководитель социального предприятия "Метеорит Плюс" Оксана Шевченко.

Нынешний сезон отличается от первого тем, что помимо жителей Гомельской области участие в нем примут и представители Минского и Гродненского регионов.

"Мы приглашаем на курс всех заинтересованных, желающих открыть социально ориентированное предприятие или уже запустивших социальный бизнес менее года назад, - отметила Оксана Шевченко. - Для участия в программе важны наличие проработанной бизнес-идеи с социальным компонентом и сильная мотивация на ее реализацию". Обязательное условие - готовность и возможность участия во всех этапах программы, уточнила собеседница.

Анкеты будут принимать по 11 августа (доступны для заполнения на сайте проекта). После этого отберут 60 проектов, авторы которых станут участниками школы. Свои работы им предстоит презентовать в конце августа. С сентября начнется первый этап обучения, с января следующего года - второй.

Программа курса построена на международной методике, адаптированной к белорусским условиям. "С проектами будут бесплатно работать менторы - крупные менеджеры, в том числе из банковской сферы и бизнеса. Задача школы - это не поиск средств, а обучение выстраиванию правильной модели развития", - пояснила координатор проекта.

На тренингах, мастер-классах участники познакомятся с этапами формирования социальной бизнес-идеи, приобретут необходимые знания и навыки по созданию социально ориентированного бизнеса, узнают о возможностях финансирования и развития социального предприятия.

Участники, успешно прошедшие обучение, бизнес-идеи которых будут предполагать наибольший социальный эффект, получат финансовую поддержку для старта своего дела.

Сегодня во время презентации проекта выступят финалисты первого сезона школы. Они поделятся своим опытом и результатами участия в программе. Также полезную информацию озвучат и менторы-тренеры.

Проект школы социального предпринимательства реализуется при поддержке Министерства иностранных дел Германии. Исполнителями проекта являются социальное предприятие "Метеорит Плюс" (Гомель), частные учреждения "Центр дополнительного образования взрослых "Студия полезных компетенций" (Гродно) и "Центр досуга взрослых и детей "ЭкоЖизнь" (Минск).-0-