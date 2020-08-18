Новый школьный спортзал откроют в Пинском районе

18 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Стытычевской средней школе (Пинский район) в сентябре планируют открыть новый спортивный зал с пристройкой учебно-бытовых помещений, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор школы Михаил Сачковский.

"Собственного спортзала у школы до сих пор не было, а необходимость в нем есть. У нас развивающаяся деревня, застраивается квартал индивидуальной застройки. До Пинска около 6 км, так что у школы хорошее будущее", - считает ее директор.

Строить спортзал в Стытычево начали в середине июня. Общая площадь объекта - 469,3 кв.м. В новом здании специалисты уже установили окна и двери, светильники и батареи, смонтировали теплоузел. Сейчас ведутся внутренние работы.

В зале разметят площадку для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол. Закрепят гимнастическое оборудование. В конце августа ожидается прибытие комплекта спортивного инвентаря и экипировки. Все работы финансируются за счет областного бюджета.

"В нашей школе занимаются более 100 человек. Новый спортивный зал будет для них отличным подарком ко Дню знаний. Еще нам подарят новый автобус для подвоза учащихся. Помимо ребят из Стытычево в школе занимаются дети из близлежащих деревень - Завидчицы, Житновичи, Кончицы, Местковичи", - рассказал Михаил Сачковский.-0-