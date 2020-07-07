7 июля, Дубровно /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Новый склад хранения льнотресты построен на Дубровенском льнозаводе. Акт ввода в эксплуатацию объекта сегодня торжественно подписали председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, председатель Дубровенского райисполкома Анатолий Лукашов, директор предприятия Анатолий Босенков и руководитель подрядной строительной организации "Васлес" Сергей Кокиц, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев и начальник филиала ОАО "Банк развития Республики Беларусь" г. Витебска Сергей Лапехо

Николай Шерстнев подписывает акт ввода объекта в эксплуатацию

Для хранения льнотресты льнозавод используются специальные склады - шохи. При объеме заготовки сырья около 12 тыс. т вместимость действующих трех таких складов составляет 7,5 тыс. т. Оставшаяся часть сырья до настоящего времени хранилась в приспособленных условиях, что отражалось на его качестве. Реализация проекта позволила решить проблему. Новый склад размером 144 м на 24 м построен за счет кредитных ресурсов Банка развития Республики Беларусь и собственных средств предприятия. Общая стоимость составила Br2,1 млн.

Дубровенский льнозавод является лучшим предприятием Витебской области по переработке льна и входит в число ведущих в своей сфере в республике. Основной его деятельностью является выработка льноволокна. Сырьевая зона льнозавода включает пять хозяйств Дубровенского района общей площадью 650 га, собственные посевы льна возделываются на площади 2,2 тыс. га. На предприятии работают 235 человек. В 2019 году здесь было выпущено продукции на сумму Br10,4 тыс., или 132% к уровню предыдущего года. Производство льноволокна составило 3,4 тыс. т, в том числе короткого - 2,3 тыс. т. Всего было переработано 11,7 тыс. т льнотресты. Средний номер льносырья составил 1,01. Средний номер длинного волокна - 10,18, короткого - 3,58.

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Фото Александра Хитрова