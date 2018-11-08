Новый спорткомплекс открыли в детском оздоровительном центре "Світанак" в Пинском районе

8 ноября, Пинский район /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе сегодня торжественно открыли новый спорткомплекс детского реабилитационно-оздоровительного центра "Світанак", передает корреспондент БЕЛТА.

Строительство велось по государственной программе по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Специалисты объединения "Брестоблсельстрой" за год возвели двухэтажное здание, в котором разместились спортивный зал с раздевалками, тренажерный зал и зрительские трибуны на 134 места. Есть на спортивной площадке и скалодром. Кроме того, для проведения занятий и тренировок в зале предусмотрена раздвижная перегородка. Объект оборудован элементами безбарьерной среды. Ожидается, что современный спорткомплекс будет не только служить целям реабилитационно-оздоровительного центра, но и станет местом проведения соревнований районного и областного уровня.

Одновременно со строительством в "Світанке" реконструировали котельную и благоустроили прилегающую территорию. Всего на эти цели было затрачено Br5,8 млн. Принявший участие в церемонии открытия председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис поблагодарил строителей за выполненную в срок качественную работу, поздравил коллектив центра с новым значимым объектом.

Выступает Анатолий Лис

"Это делается прежде всего для детей, чтобы они поправляли свое здоровье. Центр работает круглый год, поэтому для ребят должны быть созданы хорошие условия для обучения, питания, занятий физкультурой и спортом. В области на поддержание материальной базы учреждений, которые занимаются детским оздоровлением, только в этом году было вложено Br1,6 млн", - сказал губернатор. Он подарил отдыхающим в "Світанке" детям спортивный тренажер и корзину со сладостями. К слову, в смену здесь оздоравливаются до 320 ребят, за год - около 5 тыс.

Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский констатировал, что забота о здоровье детей является приоритетом государственной политики. "В стране создана целая система детских реабилитационных центров, позволяющая ежегодно оздоравливать и проводить лечение более 50 тыс. детей, - уточнил он. - Все мероприятия направлены на минимизацию негативных последствий, вызванных проживанием на загрязненных территориях. Ежегодно материально-техническая база укрепляется и развивается".-0-

Фото Вадима Якубёнка