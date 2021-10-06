Новый спорткомплекс в Иваново откроют в ноябре

6 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Многофункциональный спортивный комплекс в Иваново Брестской области откроют в ноябре, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Виталий Клышко.

Строить спорткомплекс начали в августе прошлого года. Вскоре он уже заработает. "Объект готов на 90%. По стройке остались нюансы: завершаются отделочные работы внутри и снаружи здания, начинается подача электроэнергии. Строители доделывают большой бассейн. Он уже облицован, идет фугование плитки, в конце октября его заполнят водой и проведут пуско-наладочные работы. Скоро запустим котельную. Открытие спорткомплекса планируем 7 ноября", - рассказал Виталий Клышко.

Спортивный комплекс в Иваново построили за счет областного бюджета. Там будут два бассейна, спортивный зал для занятий борьбой, легкой атлетикой, футзалом, баскетболом, волейболом, а также тренажерный зал, банный комплекс. Все оборудование уже приобретено. Через несколько дней его начнут перевозить и собирать.

Рядом со спортивным комплексом обустроили автостоянку на 88 мест. Планируется установить несколько велосипедных парковок. "Это масштабный спортивный объект для Иваново. Большая радость, что у нас появится столько возможностей для занятий спортом на любительском уровне", - подчеркнул зампредседателя райисполкома.-0-