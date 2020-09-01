Новый спортзал открыли в сельской школе Кобринского района

1 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новый спортивный зал открыли сегодня в Залесской средней школе Кобринского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор школы Александр Олейник.

Строительство пристройки с галереей в Залесской СШ началось в январе. Специалисты Стройтреста №33 Кобрина успели завершить все работы аккурат ко Дню знаний, при этом удешевив проект почти на Br500 тыс. Работы финансировались из районного бюджета, в целом на объекте строители освоили Br1,09 млн.

Типовой спортивный зал размером 24х12 м отвечает все предъявляемым к таким сооружениям требованиям. Здесь можно играть в волейбол, баскетбол, гандбол, футзал. Также есть тренерская, две раздевалки на 20 человек каждая, санузлы с душем. Зал отапливается при помощи встроенной газовой котельной. Создана безбарьерная среда. За счет бюджета приобретены волейбольные стойки, баскетбольные щиты, гандбольные ворота, гимнастическое оборудование. Спонсоры помогли обустроить тренажерный зал для занятий старшеклассников общей физической подготовкой, оплатили покупку уличных тренажеров.

"Раньше уроки физкультуры у нас проходили на улице. Залесье находится в трех километрах от Кобрина, и из-за отсутствия спортзала некоторые родители определяли детей в городскую школу. При этом на протяжении 10 последних лет школа входит в тройку призеров районной спартакиады. Теперь для полноценных занятий созданы все условия, есть перспективы для развития ребят", - отметил Александр Олейник.

Здание Залесской средней школы было построено в 1950 году. В 2011-м проведена его модернизация с расширением на пищеблок и обеденный зал на 48 мест. Горячим питанием обеспечены все школьники. Сейчас в учреждении образования обучаются 130 ребят.-0-