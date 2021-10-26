Новый транспортно-логистический центр построят вблизи пункта пропуска "Бенякони"

26 октября, Вороново /Корр. БЕЛТА/. Вблизи пункта пропуска "Бенякони" на белорусско-литовской границе построят новый транспортно-логистический центр. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси созданы и работают четыре крупных логистических центра рядом с границей. Три из них функционируют на польском направлении, еще один - на литовском. Очередной, пятый по счету ТЛЦ, будет построен вблизи пункта пропуска "Бенякони" на белорусско-литовской границе. Проект реализует республиканское унитарное предприятие "Белтаможсервис".

Владимир Орловский

"Такие центры предназначены для того, чтобы произвести здесь перецепку транспортного средства, перегрузку товара, провести таможенную очистку. Проводятся в них и другие мероприятия, например оклейка акцизными марками, контрольными знаками, сортировка товаров и многое другое. За такими логистическими центрами будущее. Очень важно, когда товар, очищенный в таможенном отношении прямо у границы, далее следует без каких-то ограничений по территории нашей страны или ЕАЭС", - рассказал Владимир Орловский. Он подчеркнул неслучайность того, что новый логистический центр будет строиться на самом напряженном сейчас направлении - литовском.

Сегодня в пункте пропуска "Бенякони" на белорусско-литовской границе начала работать система электронной очереди. Пункт пропуска стал седьмым по счету из тех, где внедрили аналогичную систему. В 2022 году электронная очередь начнет работу в пункте пропуска "Привалка", также расположенном на литовском направлении.-0-

Фото Леонида Щеглова