Новый цех лесопиления возводят в Барановичском лесхозе

15 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новых цел лесопиления возводят в Барановичском лесхозе. Его ввод в эксплуатацию намечен на июнь, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по идеологической работе Евгений Заяц.

Цех строят на производственной площадке в пригородной деревне Лесино. Каркас здания уже собран, вскоре будет забетонирован пол. После этого строители приступят к возведению крыши и стен. Параллельно будет монтироваться лесопильная линия литовского производства. Лесхоз приобрел ее за собственные средства. В месяц в цеху рассчитывают перерабатывать до 3,5 тыс. куб.м круглого лесоматериала.

В лесхозе это будет второй перерабатывающий цех. Первый располагается в Ивацевичском районе, в месяц там распиливают около 2 тыс. куб.м древесины. "В новом цеху будет более высокая производительность труда. Объемы переработки возрастут более чем в 1,5 раза. Там будут работать около 20 человек, - рассказал Евгений Заяц. - Линию подбирали, чтобы она могла пилить диаметром от 20 до 30 см (самый ходовой лес) и длиной 6 м". Производство будет безотходным. Помимо непосредственно обрезного пиломатерила применение найдут опилкам и щепе.

В Барановичском лесхозе регулярно обновляют автопарк, закупают лесовозную технику. В этом году планируют приобрести новый харвестер. Рассматривается возможность строительства на территории лесхоза пеллетного завода.-0-