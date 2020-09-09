Новый цех Оршанского мясоконсервного комбината имеет стратегическое значение для района - Субботин

9 сентября, Орша /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Новый цех Оршанского мясоконсервного комбината имеет стратегическое значение для развития района. Такое мнение высказал сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заместитель премьер-министра Александр Субботин перед совещанием по реализации комплекса мер программы развития Оршанского района на период до 2023 года.

По словам Александра Субботина, изначально была идея построить убойный цех нового поколения. По мере воплощения она переросла в план строительства масштабного комплекса по убою и переработке мяса свиней и крупного рогатого скота с высокой степенью переработки сырья.

"Данный объект имеет стратегическое значение для Оршанского района. Это обусловлено развитием региона, строительством здесь большого количества свиноводческих предприятий и животноводческих комплексов. Они возводятся, чтобы не возить издалека сырье и обеспечить им предприятие в необходимом объеме", - подчеркнул Александр Субботин.

Ввод цеха был запланирован на 31 декабря нынешнего года, однако из-за пандемии сроки могут сместиться. Кроме того, вывод объекта на полную мощность также займет определенное время.

Как сообщили на предприятии, в настоящее время строительная готовность комплекса площадью 13 тыс. кв.м составляет 40%. Все работы идут по плану. Сметная стоимость строительства на 1 августа 2019 года составляла Br56 млн, в том числе кредитные ресурсы - 16,6 млн евро. Простой срок окупаемости проекта - 6 лет 2 месяца, динамический - 7 лет 5 месяцев. Объект будет включать убойный и холодильный цеха, производство по выпуску полуфабрикатов в упаковке. Также проектом предусмотрено сооружение новых очистных производственных и ливневых стоков для всего предприятия.

Работать в новый цех перейдут 110 работников комбината, которые сейчас трудятся на старом производственном участке. Также дополнительно здесь будет создано 76 рабочих мест.-0-

Фото Александра Хитрова