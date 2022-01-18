Новый цех планируют построить на Пружанском молочном комбинате

18 января, Пружанский район /Корр. БЕЛТА/. Производственные площади ОАО "Пружанский молочный комбинат" планируется увеличить. Об этом сообщил сегодня управляющий делами Президента - уполномоченный представитель главы государства по Брестской области Валерий Иванов на встрече с коллективом завода, передает корреспондент БЕЛТА.

"Финансовые результаты положительные. Темп роста объема производства продукции - 120,8%. Чистая прибыль за 2021 год составила Br8,6 млн. Она выросла к уровню 2020 года почти на Br3 млн", - обратил внимание Валерий Иванов. На предприятии выпускают твердые сыры и сухие молочные продукты. В день на заводе перерабатывают около 350 т сырья. Всего же в Пружанском районе в сутки получают примерно 600 т молока.

"Почти 250 т молока нужно возить куда-то за пределы района. Планируем расширение производства. Будет реализован проект ввода в эксплуатацию нового цеха по переработке молока. Более того, планируем присоединить одно из сельскохозяйственных предприятий Пружанского района. Это достаточно большой объем работ. Думаю, что присоединенная к заводу территория начнет развиваться более быстрыми темпами", - сказал управделами Президента. Проект намерены реализовать в 2022-2023 годах.

Валерий Иванов также подчеркнул, что ассортимент выпускаемой продукции должен увеличиваться. Внедрение новинок - одно из основных требований. "Если санкции коснутся импортных сыров, которые присутствуют на прилавках магазинов, они могут быть заменены нашими. Технологии производства продукции известны. Самое главное - их применить. Над этим мы работаем", - заверил он.-0-