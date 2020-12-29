Новый цех завода "Ветразь" в Бегомле позволит нарастить объем производства

29 декабря, Докшицкий район /Корр. БЕЛТА/. Электромонтажный цех открыли на ОАО "Завод "Ветразь" сегодня в городском поселке Бегомль Докшицкого района, передает корреспондент БЕЛТА.

Строительство цеха началось в июне этого года. Генеральным подрядчиком выступило предприятие "Стройсфера". В объект инвестировано более Br1,9 млн. В здании будут оборудованы автоматизированный склад для готовой продукции, бытовые помещения, кабинеты для сотрудников. В цехе будут трудиться 82 человека.

Директор предприятия Анатолий Сивко отметил, что новый цех позволит совместно с итальянской фирмой создать новые виды продукции и увеличить объем производства в 2021 году на 150%. Он также поспособствует открытию новых производств. "В этом году уже начата определенная работа. Будет открыт участок по литью пластмассы, на сегодняшний день закуплено два станка", - сказал руководитель завода. Сейчас предприятие совместно с технопарком БНТУ "Политехник" разрабатывает еще один проект.

Анатолий Сивко

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко отметил, что открытие новых производств всегда важно, тем более в малых городах. Обращаясь к коллективу и руководству "Ветразя", он поблагодарил за хорошую работу в этом сложном году. Специалисты не только не допустили спада производства, но и нарастили его, а также сохранили достойную заработную плату. Небольшие партии продукции в этом году начали поставлять на экспорт.

Владимир Андрейченко

Республиканское унитарное производственное предприятие "Бегомльский завод "Ветразь" создано 1 июля 1996 года на базе филиала Витебского завода радиодеталей "Монолит". По итогам года объем производства промышленной продукции в фактических ценах ожидается на уровне Br10,9 млн - 107,6% к показателям прошлого года. Завод является дочерним предприятием "Могилевлифтмаша".-0-

Фото Александра Хитрова