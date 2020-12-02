Новый центр обслуживания населения в сфере газоснабжения открылся в Смолевичах

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичах сегодня открылся новый центр обслуживания населения в сфере газоснабжения филиала ПУ "Борисовгаз" УП "Минскоблгаз", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГПО "Белтопгаз".

"Открытие центра обусловлено значительным количеством потребителей газа в Смолевичах и близлежащих населенных пунктах. Ранее ближайший центр для местного населения находился за 20 км - в Жодино, - отметили в пресс-службе. - Посетителям здесь окажут услуги по заключению (перезаключению) договоров, газификации (выдача ТУ, строительно-монтажные работы, монтаж газобалонной установки), расчетам за газ (перерасчеты, сверка показаний), замене газового оборудования (плит, котлов). В центре граждане смогут пройти инструктаж по правилам безопасного пользования газом в быту, получить необходимые консультации специалистов".

Как подчеркнул генеральный директор ГПО "Белтопгаз" Алексей Кушнаренко, одним из приоритетов работы газоснабжающих организаций отрасли является взаимодействие с населением, повышение качества оказываемых услуг, создание максимально удобных и комфортных условий для потребителей. Первый центр обслуживания населения в Минской области был открыт в 2016 году в Молодечно. Сейчас в регионе 15 подобных центров.

"Открытие таких центров делает весь спектр услуг в области газоснабжения максимально доступным, создает новые возможности для потребителей. Сегодня в стране работают 27 центров по обслуживанию населения, еще три мы открываем в этом году - в Мозыре, Волковыске и Слониме. А далее, в течение 2021-2022 годов, будут открыты еще шесть центров. Тем самым мы завершим модернизацию наших сервисных центров во всех районных городах с населением от 40 тыс. человек и выше. Повышение эффективности работы с потребителем остается в приоритете", - сказал гендиректор.

Новый центр расположен в здании Комбината бытового обслуживания по адресу ул. Трудовая, 18. Для удобства посетителей создана электронная очередь, работает информационное табло со справочной информацией, оборудован детский уголок. Также функционирует колл-центр и приложение-мессенджер в Viber, что с учетом эпидемиологической обстановки предоставляет возможность общаться онлайн.-0-