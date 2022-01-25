Новый цикл проекта "Здоровый фитнес" стартует в Минске

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице продолжает реализовываться проект по увеличению физической активности населения "Здоровый фитнес" - в рамках широкомасштабного проекта "Минск - здоровый город". О планах первых в этом году мероприятий БЕЛТА рассказали в городском Центре здоровья.

Первой точкой будет спорт-клуб по адресу ул. Академика Купревича, 18. Здесь вечером 25 января будет проводиться "День здоровья".

Для посетителей спорт-клуба с 17.00 до 20.00 будет работать "выездная поликлиника", где все желающие смогут пройти диагностику факторов риска неинфекционных заболеваний. Там же запланированы три площадки: научная, консультативная и информационная.

В первой локации любой желающий сможет пройти диагностику основных заболеваний, измерить артериальное давление, частоту сердечных сокращений, уровень глюкозы крови, пройти анализ состава тела (биоимпедансометрию).

На консультативной площадке специалисты интерпретируют результаты пройденного обследования и выдадут соответствующие рекомендации.

Множество полезных материалов в виде буклетов и памяток будет предложено на информационной площадке. Здесь же можно будет пообщаться и с организатором проекта, руководителем городского Центра здоровья Снежаной Кавриго.

Каждому пришедшему на мероприятие предложат заполнить паспорт здоровья участника проекта "Здоровый фитнес". В перспективе этот паспорт будет видоизменен в электронное приложение "Здоровье" на площадке мобильного приложения "Адреналин".-0-