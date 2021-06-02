Новый туристический маршрут в Гродненской области посвящен Волковысскому краю

2 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области презентовали новый туристический маршрут "На ростанях краіны: падарожжа па горадзе Ваўкавыску і Ваўкавыскім раёне". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Новый турмаршрут зарегистрирован в Национальном агентстве по туризму. Недавно состоялась и его презентация для представителей туриндустрии. Теперь объекты маршрута можно включать в программу путешествий по региону.

"Волковысский регион незаслуженно был обделен туристическим вниманием. Хотя здесь есть немало интересных мест и объектов для гостей с разными интересами. Среди них красивые храмы в Росси, Волпе, Шиловичах, Гнезно, старинные усадьбы в Красках и Подороске. Сам Волковыск может также похвастаться знаковыми местами. Например, Шведской горой, на которой, к слову, планируется организация интерактивных представлений, а также усадьбой-музеем Петра Багратиона", - рассказали в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома. Подчеркивается, что хорошо развит на территории Волковысского района и агроэкотуризм.

К слову, находятся на территории района и знаменитые белорусские Мальдивы - меловые карьеры предприятия ОАО "Красносельскстройматериалы". Туристов пока просят воздержаться от посещения технических объектов по соображениям безопасности. Впрочем, сейчас идет работа над проектированием смотровой площадки для туристов над одним из карьеров. Есть на предприятии и интереснейший музей.

Появились у маршрута и два аттестованных экскурсовода. А всего в Гродненской области в конце мая профессиональную аттестацию, подтверждающую квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков, прошли почти три десятка человек. Среди них 23 экскурсовода и 5 гидов-переводчиков, владеющих польским, английским и немецким языками. Сегодня такие специалисты есть в каждом районе области.

В управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома отметили, что сейчас ставка во многом делается на внутренний туризм. О том, что такой вид отдыха популярен, говорит не столько статистика, столько тот факт, что на парковках для туристических автобусов в Гродно и у других интересных объектов региона появляется все больше транспорта из других областей.-0-