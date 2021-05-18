Новый туристический сезон на Августовском канале откроют 22 мая

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый туристический сезон на Августовском канале откроется 22 мая ярким праздником. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Ежегодный региональный праздник народного творчества "Августовский канал приглашает друзей" пройдет в районе шлюза Домбровка. Откроется праздник в 13.00 на центральной площадке. Здесь же состоится концерт творческих коллективов Гродненского района. "Гостей также ждут сразу на нескольких других локациях, хозяева которых предложат всем желающим различные забавы, игры, яркие, самобытные и интересные сценки, участниками которых смогут стать все желающие", - рассказали в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Запланирован, в частности, августовский турнир по силовому экстриму. Гостям предложат посоревноваться в забегах с бабушкиным ухватом, показать мастерство во владении ручной пилой и многое другое. Для любителей активного и познавательного отдыха также проведут велоквест "В поисках чуда".

На локации "Бабушкина хата" состоится настоящий деревенский концерт с танцами под гармошку. Для самых маленьких участников развернется детская игровая площадка. Детей познакомят с традиционными народными играми и забавами и предложат в них поучаствовать. На интерактивной площадке "Построим вместе Августовский канал" можно будет попробовать себя в творчестве: красить, рисовать, строить шлюзы и даже конструировать лодки и байдарки.

Августовская ярмарка, к примеру, объединит мастеров и ремесленников, которые представят свои работы. Некоторые из шедевров можно будет приобрести. Развернется тематический музей под открытым небом. Кроме того, на протяжении всего праздника будут работать торговые палатки. Откроется и литературный бульвар, на котором можно будет познакомиться с новинками литературы, почитать классику и поучаствовать в поэтическом челлендже.

На протяжении летнего сезона Августовский канал станет локацией еще для нескольких мероприятий. Например, 19 июня здесь пройдет праздник "Августовский фреш". Концепция всего мероприятия строится на ансамбле из четырех стихий: огня, воды, земли и воздуха. Все гости смогут принять участие в мастер-классах по жарким танцам, запланированы и другие развлечения для участников всех возрастов.

Праздник единства народного творчества, фольклора и природы "Августовские берега" пройдет у шлюза Домбровка 11 июля. Здесь можно будет прикоснуться к древним традициям - опустить на воду купальский венок, найти чарующую "папараць-кветку", прыгнуть через костер, поучаствовать в крапивных боях, исполнить народные песни и танцы, а также принять участие в театрализованном представлении с элементами старинных купальских обрядов вместе с лучшими фольклорными коллективами Гродненского района.

День коллективного отдыха "Поет и развлекает Августовский канал" запланирован на 25 июля. Одной из изюминок релакс-дня, наполненного музыкой и играми, станет площадка в стиле 1980-х.

11 августа гостей приглашают на традиционный Праздник моря - одно из самых ярких событий сезона. В программе запланирован чемпионат по болотному футболу и заплывы самодельных и самобытных плавательных средств, созданных из подручных материалов.

Летний сезон завершит 28 августа открытый областной фестиваль "Августовский канал в культуре трех народов", который состоится уже в 21-й раз. Коллективы - участники из Беларуси, Польши и Литвы поделятся с гостями фестиваля своими лучшими культурными традициями.-0-