Новый турмаршрут по Мстиславлю и окрестностям подготовлен по проекту ПРООН

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация нового туристического маршрута по Мстиславлю и его окрестностям, разработанного по проекту Программы развития ООН и Минэкономики Беларуси "Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Беларуси" (или кратко "Малые города") при финансовой поддержке России, состоится 31 мая, сообщила БЕЛТА руководитель проекта "Малые города" Марина Калиновская.

По мнению разработчиков маршрута, Мстиславль с его памятниками архитектуры и живописным ландшафтом обладает большим туристическим потенциалом. Предполагается раскручивать бренд "белорусского Суздаля" с помощью местных предпринимателей. Как показывает практика в других областях Беларуси, кооперация музеев, агроусадеб, ремесленников и турагентств помогает усилить развитие туризма в регионе.

"Местные жители уже давно привыкли к регулярным визитам экскурсионных групп, которые посещают Замковую гору, историко-археологический музей и расположенный недалеко от города Свято-Успенский монастырь. Однако дольше пары часов туристы в городе не задерживаются и после осмотра архитектурных памятников отправляются дальше по маршруту. А они могли бы потратить средства на сувениры, развлечения и дегустацию блюд местной кухни. Причина такой ситуации - отсутствие хорошо налаженной инфраструктуры качественного сервиса. Ситуацию немного исправляет ежегодный рыцарский фест. Но для развития массового туризма в регионе этого недостаточно", - пояснила Марина Калиновская.

В прошлом году Мстиславль стал одним из шести белорусских городов, где по проекту "Малые города" был создан центр поддержки предпринимательства. Для каждой пилотной площадки учитывались специфика рынка, интересы местного населения и потенциальные направления развития малого бизнеса в регионе. В Мстиславле одной из самых перспективных для бизнеса сфер посчитали туризм.

На новом маршруте предполагается максимальное вовлечение объектов местного бизнеса. Это агроусадьбы, базы отдыха, небольшие фермерские хозяйства, мастерские ремесленников. "На всех площадках маршрута будут проводиться мастер-классы, дегустации, развлекательные программы. Такой интерактив поможет увеличить поток туристов в регион, даст стимул для местного населения развивать собственное дело. Помогать на первых этапах начинающим предпринимателям будет созданный нами центр поддержки", - отметила Марина Калиновская.

Наибольший поток туристов ожидается из России. Недавно по проекту "Малые города" для представителей местного бизнеса были организованы поездки на туристические выставки в Россию.

На официальную презентацию нового маршрута приедут представители 15 агентств из Москвы и Смоленска. Они примут участие в бирже деловых контактов 1 июня в Могилеве.-0-