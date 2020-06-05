Новый участок экотропы благоустроили в Заводском районе Минска

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый участок экологической тропы открыли сегодня в зеленой зоне улиц Уборевича, Голодеда и Минского зоопарка ко Всемирному дню охраны окружающей среды, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель главы администрации Заводского района Николай Поляков рассказал, что экотропа стала излюбленным местом у жителей микрорайона Чижовка. Они неоднократно обращались с просьбами увеличить маршрут для прогулок и продолжить благоустройство территории. К пожеланиям населения прислушались и обустроили еще один участок тропы протяженностью 615 м. В начале нового маршрута появились две детские площадки и лабиринт-викторина.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на церемонии открытия отметил, что новый участок уже стал популярен среди горожан. "Это говорит о том, что мы делаем правильное дело", - сказал он. При этом зампред сообщил, что в Минске продолжат развивать экологическое движение. В городе постепенно увеличится количество троп и маршрутов, где будет сохранено биоразнообразие и обустроена инфраструктура для комфортного отдыха и прогулок. Например, еще одна экологическая тропа в скором времени появится в Октябрьском районе. "Этот тренд планируем в целом развивать по городу. Ставим перед собой цели, чтобы каждая следующая тропа была лучше предыдущей, но при этом не дороже по стоимости", - добавил Александр Дорохович.

По словам первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Болеслава Пирштука, экологический туризм в Беларуси набирает обороты. Становится больше благоустроенных мест для отдыха, при этом сохраняется ландшафт и целостность экосистем. "Мы рекомендуем своим коллегам, чтобы в каждом регионе на необычных и доступных природных территориях появлялись элементы благоустройства, причем чтобы они были уникальными и не дублировались. Для этого подключаем специалистов. Они могут выдать администрациям районов рекомендации, где лучше прокладывать маршруты, в каком направлении стоит работать, чтобы увязать водохранилища, тропы, родники в единое целое. И в стране появляется все больше удачных примеров работы в этом направлении", - рассказал Болеслав Пирштук.

Первый участок экологической тропы протяженностью 772 м был открыт в зеленой зоне Заводского района в 2018 году. Здесь обитают ужи, гнездятся редкие виды птиц, произрастают растения, занесенные в Красную книгу. Вдоль тропы оборудованы пять обзорных площадок с информационными стендами и местами для отдыха.-0-