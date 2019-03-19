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Новый учебно-педагогический комплекс введут в строй в мае в Бресте

Регионы 19.03.2019 | 13:21
Фото из архива
Фото из архива
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19 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте завершается строительство учебно-педагогического комплекса "Ясли-сад - начальная школа", сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по образованию горисполкома Анатолий Носков.

"Местные органы власти сделали все возможное, чтобы локализовать проблему шаговой доступности дошкольных учреждений. За последние пять лет дополнительно создано около 3,5 тыс. мест. Резервы изысканы за счет перепрофилирования помещений, увеличили наполняемость групп, возводились новые детсады. Но в виду того, что жилищное строительство опережает строительство объектов социальной инфраструктуры, полностью решить проблему шаговой доступности пока в полной мере не получается. Однако мы к этому всячески стремимся", - подчеркнул Анатолий Носков.

В частности, к тысячелетию Бреста в микрорайоне ЮЗМР-2 открылся детский сад на 350 мест. Еще одним возводимым к юбилею города объектом является учебно-педагогический комплекс "Ясли-сад - начальная школа" в микрорайоне Лагуна. Ввод в эксплуатацию запланирован в мае, открытие намечено к началу нового учебного года. Помимо учебных кабинетов, в здании разместятся актовый, гимнастический, музыкальный залы, библиотека. На территории обустроят беговую дорожку, площадки для подвижных игр, для изучения ПДД, гимнастический городок.

"В городе по такому проекту уже построено два сада-школы. Там созданы комфортные условия для пребывания и обучения детей от 2,5-3 до 11 лет. Для дошкольников отведено 150 мест. Будем стремиться, чтобы по согласованию с органами санэпиднадзора максимально уплотнить группы, увеличить их наполняемость", - сказал начальник отдела по образованию.

Введение нового учреждения образования позволит частично снять проблему доступности детских садов в заречной части города. Особенно она характерна для микрорайонов ЮЗМР-2,3,4, Вулька, Южный, Коволево. "Родителям предлагаются варианты размещения детей в дошкольных учреждениях не по месту жительства, по ходу движения на работу. Прикладываем максимальные усилия. Так, рассматривается возможность возведения встроено-пристроенного детского сада на первом этаже жилого дома в ЮЗМР-4. Там может быть создано около 100 мест", - пояснил Анатолий Носков.

Также горисполком прорабатывает вопрос строительства детского сада на 350 мест в микрорайоне Вулька-3. Ожидается, что больше мест для дошкольников станет в Южном. "Обсуждается, что Министерство обороны передаст в собственность города часть помещений на первом этаже общежития для военнослужащих, куда встроен ясли-сад №9. Сейчас идет работа над изготовлением технической документации. Город изыщет средства, чтобы провести там реконструкцию, оборудовать до 60 мест для детей", - добавил собеседник.

Всего в областном центре дошкольные учреждения посещают более 17,1 тыс. детей, в 2018 году было свыше 16,8 тыс.

Вопрос о проблеме шаговой доступности мест в детских садах города поступил от молодой мамы из Бреста для "Большого разговора с Президентом". Информагентство БЕЛТА проводило акцию "Ваш вопрос Президенту", во время которой читателям было предложено рассказать о волнующих их темах и проблемах. Всего поступило около 2 тыс. вопросов.-0-

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Теги
Брест, дошкольное образование, строительство
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