Новый учебный корпус областного кадетского училища открыли в Могилеве

8 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сегодня состоялось торжественное открытие нового учебного корпуса областного кадетского училища, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Созданное 16 лет назад в Могилеве кадетское училище зарекомендовало себя с положительной стороны, а достигнутые здесь результаты дают основания для совершенствования и развития кадетского движения в стране", - отметил на церемонии председатель Верховного суда Валентин Сукало.

Валентин Сукало

Открытие современного, хорошо оснащенного учебного здания дает новые широкие возможности для улучшения подготовки и быта. "Это откроет для вас новые возможности, и ваше училище станет действительно лучшим в стране", - уверен Валентин Сукало.

Он пожелал кадетам стать настоящими гражданами страны, патриотами и защитниками Отечества и вручил в подарок комплекс спортивных тренажеров. Руководству кадетского училища от Могилевского облисполкома вручен сертификат на Вr50 тыс. для укрепления материально-технической базы и другие подарки от почетных гостей.

Кадетское училище переехало с площади Орджоникидзе на площадь Космонавтов - в бывшее здание профессионального лицея №5. Занятия в новом корпусе начались 1 сентября. А до этого почти два года здесь велся ремонт. На обновление материально-технической базы из бюджета было затрачено более Вr1,5 млн. Благодаря этому здесь созданы современные условия для учебного и воспитательного процесса: у кадетов появились просторные учебные кабинеты, свои спортивный и актовый залы, столовая, учебный плац.

В учебном корпусе установлена новая мебель, мультимедийное оборудование и система видеонаблюдения. А в пятиэтажном здании общежития созданы все условия для комфортного быта. В комнатах размещаются по три человека. Оборудована прачечная, комнаты для подготовки и отдыха, приготовления пищи.

Могилевское областное кадетское училище создано решением Могилевского облисполкома от 16 мая 2011 года. В настоящее время здесь обучаются 150 воспитанников 8-11 классов.-0-

Фото Олега Фойницкого