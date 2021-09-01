Новый учебный центр ВГМУ будет работать 24/7 - Щастный

1 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Центр практической подготовки и симуляционного обучения Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ), который открыли сегодня, будет доступен для преподавателей и студентов 24/7. Об этом сообщил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, ректор университета Анатолий Щастный.

Отрабатывать практические навыки студенты смогут в любое удобное время. Преподаватели вуза будут через мобильное приложение консультировать их и наблюдать за действиями будущих врачей. "Одномоментно здесь могут обучаться около 250 человек. Наши технологии позволяют организовать постоянный доступ студентов в лаборатории, а преподаватели в режиме онлайн даже в выходные или после работы смогут давать какие-то задания. Таким образом будет налажена обратная связь со студентами, которые здесь занимаются", - рассказал ректор ВГМУ.

Анатолий Щастный

На строительство, которое заняло почти 8 месяцев, было затрачено около $1,5 млн. Деньги выделил Международный банк реконструкции и развития. К октябрю в центр поступит полный комплект оборудования. "Упор делается на реанимацию - оказание экстренной помощи. Здесь можно даже отрабатывать такие ситуации, как помощь пострадавшим в ДТП: для этого в одной из симуляционных комнат находится автомобиль. Появится оборудование для будущих педиатров, в этом году в вузе открылся новый факультет по подготовке специалистов этого профиля. Также поступит оборудование для отработки навыков родовспоможения, хирургии и кардиологии", - отметил Анатолий Щастный. Он добавил: в центре будут не только пользоваться готовыми симуляторами, но и разрабатывать, изготавливать свои.

Симуляционный центр расположен в трехэтажном здании, которое более двух лет назад передали вузу в безвозмездное пользование. В свое время в нем располагалось учреждение здравоохранения. В прошлом году здесь развернули коечный фонд для пациентов с COVID-19. В отделении работали как преподаватели, так и студенты, которые выполняли функции младшего медицинского персонала. Здание реконструировали работники ОАО "Строитель" из Гродненской области. Сейчас в нем 35 учебных помещений, конференц-зал на 70 посадочных мест, 30 технических, вспомогательных и санитарных помещений. Расположение в комплексе зданий областной клинической больницы, где размещено большинство кафедр вуза, делает новый учебный центр ВГМУ особенно удобным как для профессорско-преподавательского состава, так и для студентов.

Руководство вуза и центра рассчитывает, что число обучаемых увеличится не только благодаря большему количеству студентов, но и врачам, повышающим здесь квалификацию. Отрабатывать навыки первой помощи пострадавшим в центре смогут работники МЧС, ГАИ, УВД. Соцработников будут обучать уходу за людьми с ограниченной мобильностью. Также сюда могут обращаться педагоги школ, ссузов и немедицинских вузов, чтобы обучиться преподаванию методов экстренной помощи. Центр будет доступен и жителям города: по запросу здесь могут открыть группу выходного дня.

На торжественной церемонии открытия заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко отметил: вспоминая себя студентом, он сегодня по-доброму завидует преподавателям и студентам ВГМУ, у которых есть возможность обучаться в таких высокотехнологичных условиях. "У вас есть прекрасный центр, который представляет собой синтез теории и практики. Теперь учебный процесс станет намного эффективнее. В нашей стране открыт 21 симуляционный центр: 17 в медицинских колледжах и 4 в вузах. Мы беседовали с директором нового учебного центра ВГМУ и говорили, что необходима платформа, на которой можно объединить все симуляционные центры, сделать стандарт, универсал, чтобы каждый из них не варился в собственном соку, а между собой они обменивались новыми идеями", - поделился замминистра.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев подчеркнул, что на этом развитие вуза не закончится. "Витебский медуниверситет каждый год должен прирастать новыми объектами и специальностями. Он должен выйти на уровень лучших мировых университетов", - сделал акцент глава области и поздравил студентов и преподавателей ВГМУ с началом учебного года и обретением учебного центра, оснащенного по последнему слову техники.-0-

Николай Шерстнёв

Фото Александра Хитрова