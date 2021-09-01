Новый учебный центр ВГМУ будет работать 24/7 - Щастный

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 1 сентября 2021
Минск Переменная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:13 Вблизи 16 школ и детсадов в Минской области оборудовали островки безопасности Регионы
12:12 В Минске сегодня временно ограничат движение на пр.Партизанском Регионы
12:08 В России за сутки выявили 18 368 случаев заражения COVID-19 В мире
12:06 Белорусские строительные организации востребованы в России - Пархамович Общество
12:04 В Беларуси уровень использования ТКО к 2035 году планируется довести до 90% Экономика
12:00 Во Франции раскопали руины потерянной столицы кельтов Калейдоскоп
11:54 "Озаботились, что мы чуть ли не Прибалтику отрежем". Лукашенко развеял мифы об учениях "Запад-2021" Президент
11:54 Лукашенко о своем отношении к дню рождения: "Это еще один шаг к Господу Богу" Президент
11:53 Россия поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО, возможно и С-400 Президент
11:53 Лукашенко: США потерпели в Афганистане фиаско, которое превратилось в позорное бегство Президент
11:53 Лукашенко о союзных программах с Россией: никакой речи о потере суверенитета нет Президент
11:52 Лукашенко рассказал, когда будут утверждены союзные программы с Россией Президент
11:51 Хоккеисты "Авангарда" и ЦСКА откроют новый сезон КХЛ Спорт
11:43 В Барановичах в убийстве женщины подозреваются два местных жителя Происшествия
11:35 Белорусские военные взяли бронзу конкурса "Десантный взвод" на АрМИ-2021 Общество
11:33 Дожди и туман ожидаются в Беларуси 2 сентября Общество
11:18 Путин о 20-летнем присутствии США в Афганистане: одни трагедии и потери В мире
11:15 Лукашенко в бобруйской школе подарили соломенного бобра Президент
11:15 Лукашенко о патриотическом воспитании в школах: это нужно и мы будем это делать Президент
11:11 Новый учебный центр ВГМУ будет работать 24/7 - Щастный Регионы
11:08 Минчанин за ночь потратил Br1,7 тыс. с чужой банковской карты Происшествия
11:07 Миклашевич: важно, чтобы поколение XXI века обладало высоким интеллектуальным потенциалом Регионы
11:01 Небезопасные антифризы и "незамерзайки" выявлены в продаже в Гродненской области Регионы
10:59 Минчанин сообщил незнакомцу СМС-коды от приложения и лишился около Br5 тыс. Происшествия
10:55 В Барановичах открыли самую большую школу в городе Общество
10:51 Новая школа в гомельском микрорайоне Хутор приняла первых учеников Регионы
10:45 Единый день безопасности пройдет на Белорусской АЭС Общество
10:37 ООН заявила о гибели более 2 млн человек за полвека из-за климатических бедствий В мире
10:31 ФОТОФАКТ: В мангровых лесах обитают белые цапли В мире
10:29 МЖКХ предлагает обсудить вопросы обращения с отходами товаров и упаковки Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
01 сентября 2021, 11:11

Новый учебный центр ВГМУ будет работать 24/7 - Щастный

В учебном центре ВГМУ
В учебном центре ВГМУ

1 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Центр практической подготовки и симуляционного обучения Витебского государственного медицинского университета (ВГМУ), который открыли сегодня, будет доступен для преподавателей и студентов 24/7. Об этом сообщил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, ректор университета Анатолий Щастный.

Отрабатывать практические навыки студенты смогут в любое удобное время. Преподаватели вуза будут через мобильное приложение консультировать их и наблюдать за действиями будущих врачей. "Одномоментно здесь могут обучаться около 250 человек. Наши технологии позволяют организовать постоянный доступ студентов в лаборатории, а преподаватели в режиме онлайн даже в выходные или после работы смогут давать какие-то задания. Таким образом будет налажена обратная связь со студентами, которые здесь занимаются", - рассказал ректор ВГМУ.

Анатолий Щастный
Анатолий Щастный

На строительство, которое заняло почти 8 месяцев, было затрачено около $1,5 млн. Деньги выделил Международный банк реконструкции и развития. К октябрю в центр поступит полный комплект оборудования. "Упор делается на реанимацию - оказание экстренной помощи. Здесь можно даже отрабатывать такие ситуации, как помощь пострадавшим в ДТП: для этого в одной из симуляционных комнат находится автомобиль. Появится оборудование для будущих педиатров, в этом году в вузе открылся новый факультет по подготовке специалистов этого профиля. Также поступит оборудование для отработки навыков родовспоможения, хирургии и кардиологии", - отметил Анатолий Щастный. Он добавил: в центре будут не только пользоваться готовыми симуляторами, но и разрабатывать, изготавливать свои.

Симуляционный центр расположен в трехэтажном здании, которое более двух лет назад передали вузу в безвозмездное пользование. В свое время в нем располагалось учреждение здравоохранения. В прошлом году здесь развернули коечный фонд для пациентов с COVID-19. В отделении работали как преподаватели, так и студенты, которые выполняли функции младшего медицинского персонала. Здание реконструировали работники ОАО "Строитель" из Гродненской области. Сейчас в нем 35 учебных помещений, конференц-зал на 70 посадочных мест, 30 технических, вспомогательных и санитарных помещений. Расположение в комплексе зданий областной клинической больницы, где размещено большинство кафедр вуза, делает новый учебный центр ВГМУ особенно удобным как для профессорско-преподавательского состава, так и для студентов.

Руководство вуза и центра рассчитывает, что число обучаемых увеличится не только благодаря большему количеству студентов, но и врачам, повышающим здесь квалификацию. Отрабатывать навыки первой помощи пострадавшим в центре смогут работники МЧС, ГАИ, УВД. Соцработников будут обучать уходу за людьми с ограниченной мобильностью. Также сюда могут обращаться педагоги школ, ссузов и немедицинских вузов, чтобы обучиться преподаванию методов экстренной помощи. Центр будет доступен и жителям города: по запросу здесь могут открыть группу выходного дня.

На торжественной церемонии открытия заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко отметил: вспоминая себя студентом, он сегодня по-доброму завидует преподавателям и студентам ВГМУ, у которых есть возможность обучаться в таких высокотехнологичных условиях. "У вас есть прекрасный центр, который представляет собой синтез теории и практики. Теперь учебный процесс станет намного эффективнее. В нашей стране открыт 21 симуляционный центр: 17 в медицинских колледжах и 4 в вузах. Мы беседовали с директором нового учебного центра ВГМУ и говорили, что необходима платформа, на которой можно объединить все симуляционные центры, сделать стандарт, универсал, чтобы каждый из них не варился в собственном соку, а между собой они обменивались новыми идеями", - поделился замминистра.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев подчеркнул, что на этом развитие вуза не закончится. "Витебский медуниверситет каждый год должен прирастать новыми объектами и специальностями. Он должен выйти на уровень лучших мировых университетов", - сделал акцент глава области и поздравил студентов и преподавателей ВГМУ с началом учебного года и обретением учебного центра, оснащенного по последнему слову техники.-0-

Николай Шерстнёв
Николай Шерстнёв

Фото Александра Хитрова

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебск вузы
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Вблизи 16 школ и детсадов в Минской области оборудовали островки безопасности
Фото из архива В Минске сегодня временно ограничат движение на пр.Партизанском
Петр Миклашевич Миклашевич: важно, чтобы поколение XXI века обладало высоким интеллектуальным потенциалом
Фото из архива Небезопасные антифризы и "незамерзайки" выявлены в продаже в Гродненской области
Новая школа в гомельском микрорайоне Хутор приняла первых учеников
Караник: школа должна сохранить свои богатые традиции и грамотно вплести в них новые технологии
Главное
"Большой подарок стране и городу". Лукашенко открыл в Бобруйске новую школу
Уборочная на контроле даже в День знаний - Лукашенко начал визит в Бобруйск с доклада губернатора
Ластовский: главная причина киберпреступлений - недостаточная цифровая грамотность граждан
Мы продлили лето в Minsk World! Не упустите последний шанс купить квартиру по летним ценам – от 2100 рублей за ㎡ !
Топ-новости
Лукашенко рассказал, когда будут утверждены союзные программы с Россией
Лукашенко: надо поворачивать деньги на заработную плату учителям и врачам
"Озаботились, что мы чуть ли не Прибалтику отрежем". Лукашенко развеял мифы об учениях "Запад-2021"
1 сентября посвящается: фотографии, которые вызовут ностальгию и вернут в школьные годы
Белорусские военные взяли бронзу конкурса "Десантный взвод" на АрМИ-2021
Рыженков напутствовал коллектив, учеников и их родителей вместе творить историю новой СШ №225 Минска
Белорусские строительные организации востребованы в России - Пархамович
Parimatch и ФХБ расширили сотрудничество. Экстралига – с новым логотипом!
Кто чаще всего становится жертвой кибермошенников - рассказали в Следственном комитете
Дожди и туман ожидаются в Беларуси 2 сентября
ФОТОФАКТ: Экспедиция "Дорога к святыням" отправилась из Минска в Копыль
Литва отказала в правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси
Караник: школа должна сохранить свои богатые традиции и грамотно вплести в них новые технологии
Добрые пожелания и слова о заинтересованности в углублении сотрудничества поступают в адрес Президента и народа Беларуси
В Беларуси с 1 сентября начнут выдавать биометрические документы
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.