Новый вид тактильных указателей начали выпускать на заводе "Тифлос" в Могилеве

2 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новый вид продукции - тактильные указатели из нержавеющей стали для незрячих и людей с ослабленным зрением - начали выпускать на унитарном предприятии "Тифлос" ОО "БелТИЗ" в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель главного инженера предприятия Виктор Гонаков.

Образец новой продукции

Производство поливочных шлангов на УП "Тифлос"

Обмотка водопроводного шланга на УП "Тифлос"

Оператор Владимир Иванов

Оператор Николай Цымбаленко

"Наша новинка - предупреждающие дискретные элементы: круглые пятаки со скошенными краями из нержавеющей стали. Их устанавливают на полу в местах повышенной опасности или в точках принятия решений: у лестниц, лифтов, на перекрестках или пешеходных переходах. Указатели помогают безопасно и самостоятельно ориентироваться в пространстве людям с ослабленным зрением, - рассказал Виктор Гонаков. - Для обеспечения безбарьерной среды мы продолжаем выпускать пластиковые предупреждающие указатели".

Гальванический цех

Заместитель главного инженера предприятия Виктор Гонаков во время настройки станка

Токарный станок

Производство металлических напольных указателей продиктовано необходимостью создания безбарьерной среды во всех новых и реконструируемых зданиях. "Когда открывается, например, современный торговый центр, то указатели из нержавеющей стали не только выглядят презентабельно, но и сохраняют свой дизайнерский изыск в течение всего срока эксплуатации. Мы также помогаем в разработке и изготовлении дублирующих табличек со шрифтом Брайля, которые впишутся в интерьер любого помещения", - отметил заместитель главного инженера.

Металлообработка

Инструктор по трудовой реабилитации Татьяна Гринчик (в центре)

Слесарь Любовь Комлева во время изготовления водопроводных шлангов

Муфты к шлангам

Начальник производства Инна Попова и главный инженер Андрей Гавриленко

Как рассказал Виктор Гонаков, освоить новую продукцию стало возможным благодаря модернизации производства. "Благодаря программе по созданию новых рабочих мест для инвалидов на предприятии периодически обновляется парк оборудования, появляются новые направления в производстве. Приобретение новых современных металлообрабатывающих центров позволило нам не только разработать и начать производить новый продукт, но и создать дополнительные рабочие места", - подчеркнул Виктор Гонаков.

Для обеспечения безбарьерной среды предприятие выпускает направляющие тактильные указатели. Эта разработка стала возможной после модернизации линии по созданию шлангов, которую обновили еще в прошлом году.

Директор УП "Тифлос" Александр Божков

"Это полностью наши разработки. Мы подбирали цвет и форму, которые будут контрастировать на наносимой поверхности, материалы продукта и наносимых клеевых и адгезивных составов. Все это обеспечивает длительную пригодность и функциональность наших изделий. Мы помогаем заказчикам не только определить необходимый вид таких указателей, но и готовы консультировать по их нужному количеству и месторасположению, чтобы все соответствовало требованиям к безбарьерной среде. Сейчас продумываем и ищем варианты сделать наши указатели отражающими, чтобы люди могли ориентироваться в сумерках или темноте. Причем не только те, у кого есть проблемы со зрением, - рассказал директор предприятия Александр Божков. - Люди все чаще ходят по улице глядя в смартфон. Тактильные указатели помогут привлечь внимание в местах повышенной опасности".

Сейчас на могилевском предприятии работает 247 человек, 62% из которых - люди с инвалидностью, 44% - инвалиды по зрению. Как отметил директор унитарного предприятия "Тифлос" Александр Божков, одна из главных задач организации - не только трудоустройство, но и реабилитация людей с ограниченными физическими возможностями. "Мы заинтересованы в том, чтобы не только дать человеку рабочее место по его возможностям. Мы помогаем им наладить жизнь, стать частью коллектива, ведь важно, чтобы они оставались в социуме. Потому что многие люди, имеющие серьезные проблемы со зрением, приобрели недуг в зрелом возрасте, поэтому им нужно особое внимание и помощь", - отметил директор предприятия.

Унитарное предприятие "Тифлос" в Могилеве производит разнообразные скобяные и электроустановочные изделия, мебельную фурнитуру, шланги, строительные и хозяйственные товары, оказывает услуги по сборке и упаковке, нанесению гальванического покрытия, литью пластмасс и производству оснастки.-0-

Фото Олега Фойницкого