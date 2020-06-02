Новый вид тактильных указателей начали выпускать на заводе "Тифлос" в Могилеве

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 2 июня 2020
Минск Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:02 Жительница Жлобинского района с фейковых аккаунтов выманивала у мужчин деньги Происшествия
13:52 В Минске парень от имени девушек занимался лжепродажами Происшествия
13:44 Более 64 тыс. абитуриентов зарегистрировались на ЦТ Общество
13:37 Посол Италии: отношения с Беларусью крепки независимо от каких-либо катаклизмов Политика
13:36 Треть сельхозземель в Беларуси мелиорирована Экономика
13:28 Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью президента ЕОК Янеза Кочиянчича Президент
13:21 Гомельчанин угрожал ножом милиционерам при задержании Происшествия
13:21 Доллар и евро на торгах 2 июня подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:14 РЕПОРТАЖ: "Копили на машину - купили верблюда": как многодетная семья развивает бизнес на селе Регионы
13:12 Минобразования: в оздоровительной кампании - 2020 главный акцент сделан на безопасности детей Общество
13:12 Дороги, жилье и выплаты компенсации - Андрейченко провел прием граждан в Ушачах Регионы
13:08 Белорусский детский фонд открывает летнюю смену для детей, перенесших сложнейшие операции на сердце Общество
12:51 Новый вид тактильных указателей начали выпускать на заводе "Тифлос" в Могилеве Регионы
12:50 Лукашенко поздравил Маттареллу с национальным праздником Италии и пригласил посетить Беларусь Президент
12:44 Сделки на $21 млрд заключены на БУТБ за 15 лет Экономика
12:40 Более 250 компаний из 13 стран участвуют в виртуальной выставке "Весна в Гомеле" Регионы
12:39 Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня днем по северо-западу Беларуси из-за сильного ветра Общество
12:33 Выручка БНБК в ближайшие годы должна составить $1 млрд - Бельский Экономика
12:29 Таксист в Гродно устроил аварии в двух местах и ушел домой Происшествия
12:28 На рынке в Одессе произошла перестрелка, есть раненые В мире
12:27 Фото раритетов Национального исторического музея украсили ограду минского парка Челюскинцев Культура
12:11 Использование масок летом повышает риск теплового удара - медики В мире
12:11 Савиных: многие акции в преддверии выборов проводятся под воздействием извне с целью повлиять на политику Беларуси Политика
12:06 Беларусь планирует получить в июне из РФ около 1,1 млн т нефти Экономика
11:54 Прокуратура Гродненской области выявила нарушения в работе детсадов Регионы
11:49 Подходы к использованию хлорохина в лечении COVID-19 скорректируют с учетом позиции ВОЗ - Минздрав Общество
11:46 Число безработных в Испании в мае выросло на 25% В мире
11:43 "Керамин" начал экспортировать плитку в Швецию Экономика
11:41 Цена нефти Brent поднялась выше $39 В мире
11:36 Истекший срок годности и отсутствие ценников - МАРТ выявил нарушения в 59 торговых объектах Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
02 июня 2020, 12:51

Новый вид тактильных указателей начали выпускать на заводе "Тифлос" в Могилеве

Электроэрозионист Василий Синявский
Электроэрозионист Василий Синявский

2 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новый вид продукции - тактильные указатели из нержавеющей стали для незрячих и людей с ослабленным зрением - начали выпускать на унитарном предприятии "Тифлос" ОО "БелТИЗ" в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель главного инженера предприятия Виктор Гонаков.

Образец новой продукции
Образец новой продукции

Производство поливочных шлангов на УП "Тифлос"
Производство поливочных шлангов на УП "Тифлос"

Обмотка водопроводного шланга на УП "Тифлос"
Обмотка водопроводного шланга на УП "Тифлос"

Оператор Владимир Иванов
Оператор Владимир Иванов

Оператор Николай Цымбаленко
Оператор Николай Цымбаленко

"Наша новинка - предупреждающие дискретные элементы: круглые пятаки со скошенными краями из нержавеющей стали. Их устанавливают на полу в местах повышенной опасности или в точках принятия решений: у лестниц, лифтов, на перекрестках или пешеходных переходах. Указатели помогают безопасно и самостоятельно ориентироваться в пространстве людям с ослабленным зрением, - рассказал Виктор Гонаков. - Для обеспечения безбарьерной среды мы продолжаем выпускать пластиковые предупреждающие указатели".

Гальванический цех
Гальванический цех

Заместитель главного инженера предприятия Виктор Гонаков во время настройки станка
Заместитель главного инженера предприятия Виктор Гонаков во время настройки станка

Токарный станок
Токарный станок

Производство металлических напольных указателей продиктовано необходимостью создания безбарьерной среды во всех новых и реконструируемых зданиях. "Когда открывается, например, современный торговый центр, то указатели из нержавеющей стали не только выглядят презентабельно, но и сохраняют свой дизайнерский изыск в течение всего срока эксплуатации. Мы также помогаем в разработке и изготовлении дублирующих табличек со шрифтом Брайля, которые впишутся в интерьер любого помещения", - отметил заместитель главного инженера.

Металлообработка
Металлообработка

Инструктор по трудовой реабилитации Татьяна Гринчик (в центре)
Инструктор по трудовой реабилитации Татьяна Гринчик (в центре)

Слесарь Любовь Комлева во время изготовления водопроводных шлангов
Слесарь Любовь Комлева во время изготовления водопроводных шлангов

Муфты к шлангам
Муфты к шлангам

Начальник производства Инна Попова и главный инженер Андрей Гавриленко
Начальник производства Инна Попова и главный инженер Андрей Гавриленко

Как рассказал Виктор Гонаков, освоить новую продукцию стало возможным благодаря модернизации производства. "Благодаря программе по созданию новых рабочих мест для инвалидов на предприятии периодически обновляется парк оборудования, появляются новые направления в производстве. Приобретение новых современных металлообрабатывающих центров позволило нам не только разработать и начать производить новый продукт, но и создать дополнительные рабочие места", - подчеркнул Виктор Гонаков.

Для обеспечения безбарьерной среды предприятие выпускает направляющие тактильные указатели. Эта разработка стала возможной после модернизации линии по созданию шлангов, которую обновили еще в прошлом году.

Директор УП "Тифлос" Александр Божков
Директор УП "Тифлос" Александр Божков

"Это полностью наши разработки. Мы подбирали цвет и форму, которые будут контрастировать на наносимой поверхности, материалы продукта и наносимых клеевых и адгезивных составов. Все это обеспечивает длительную пригодность и функциональность наших изделий. Мы помогаем заказчикам не только определить необходимый вид таких указателей, но и готовы консультировать по их нужному количеству и месторасположению, чтобы все соответствовало требованиям к безбарьерной среде. Сейчас продумываем и ищем варианты сделать наши указатели отражающими, чтобы люди могли ориентироваться в сумерках или темноте. Причем не только те, у кого есть проблемы со зрением, - рассказал директор предприятия Александр Божков. - Люди все чаще ходят по улице глядя в смартфон. Тактильные указатели помогут привлечь внимание в местах повышенной опасности".

Сейчас на могилевском предприятии работает 247 человек, 62% из которых - люди с инвалидностью, 44% - инвалиды по зрению. Как отметил директор унитарного предприятия "Тифлос" Александр Божков, одна из главных задач организации - не только трудоустройство, но и реабилитация людей с ограниченными физическими возможностями. "Мы заинтересованы в том, чтобы не только дать человеку рабочее место по его возможностям. Мы помогаем им наладить жизнь, стать частью коллектива, ведь важно, чтобы они оставались в социуме. Потому что многие люди, имеющие серьезные проблемы со зрением, приобрели недуг в зрелом возрасте, поэтому им нужно особое внимание и помощь", - отметил директор предприятия.

Унитарное предприятие "Тифлос" в Могилеве производит разнообразные скобяные и электроустановочные изделия, мебельную фурнитуру, шланги, строительные и хозяйственные товары, оказывает услуги по сборке и упаковке, нанесению гальванического покрытия, литью пластмасс и производству оснастки.-0-

Фото Олега Фойницкого

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
компании Могилев предприятие
Новости рубрики Регионы
РЕПОРТАЖ: "Копили на машину - купили верблюда": как многодетная семья развивает бизнес на селе
Владимир Андрейченко во время приема граждан Дороги, жилье и выплаты компенсации - Андрейченко провел прием граждан в Ушачах
Фото из архива Более 250 компаний из 13 стран участвуют в виртуальной выставке "Весна в Гомеле"
Фото прокуратуры Гродненской области Прокуратура Гродненской области выявила нарушения в работе детсадов
Фото из архива КГК предлагает жителям Минской области оценить ответы на обращения по вопросам ЖКХ
Фото из архива Датчик контроля скорости будет работать на М5 в Гомельском районе
Главное
Во время совещания У Лукашенко обсудили ход строительства под Минском высокотехнологичного агропроизводства
В Беларуси выздоровели и выписаны более 18,7 тыс. пациентов с COVID-19
Беларусь планирует получить в июне из РФ около 1,1 млн т нефти
Минобразования: в оздоровительной кампании - 2020 главный акцент сделан на безопасности детей
Топ-новости
Лукашенко обсудил с Пашиняном белорусско-армянское сотрудничество, поздравил с днем рождения и пожелал выздоровления
Дороги, жилье и выплаты компенсации - Андрейченко провел прием граждан в Ушачах
Минздрав рассказал, сколько продлится больничный у пациентов с легкой формой COVID-19
Трамп назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма
Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня днем по северо-западу Беларуси из-за сильного ветра
Савиных: многие акции в преддверии выборов проводятся под воздействием извне с целью повлиять на политику Беларуси
РЕПОРТАЖ: "Копили на машину - купили верблюда": как многодетная семья развивает бизнес на селе
Выручка БНБК в ближайшие годы должна составить $1 млрд - Бельский
Посол Италии: отношения с Беларусью крепки независимо от каких-либо катаклизмов
Сто кислородных концентраторов доставили в Беларусь из Китая
После открытия границ у Беларуси есть шансы улучшить динамику экспорта - Садохо
Человеческий капитал, IT-сектор и АПК - российский эксперт о том, что поможет Беларуси выстоять после пандемии
Госактивы впервые вышли на фондовый рынок Беларуси
Подходы к использованию хлорохина в лечении COVID-19 скорректируют с учетом позиции ВОЗ - Минздрав
В Беларуси к выходным станет теплее
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.