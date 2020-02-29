Новый ЗАГС построят в Молодечно

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно появится новый ЗАГС. Об этом заявил председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня на торжественном мероприятии в честь 80-летия Молодечненского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

"Это будет одна из жемчужин вашего города. Сегодня на выставке, посвященной вашему юбилею, я увидел, что местный хлебозавод сделал оригинальный съедобный макет будущего здания. Хочу сказать, что ЗАГСу быть", - отметил Александр Турчин.

Новый ЗАГС разместится на пересечении улиц Виленской и Льва Толстого рядом с Центральной площадью.

В конце декабря 2019 года состоялось общественное обсуждение строительства. Объект включен в областную инвестпрограмму на 2020 год. Сейчас разрабатывается проектная документация. В 2021 году планируется начать возведение.

В новом здании разместится и служба "Одно окно" Молодечненского райисполкома.

Сейчас ЗАГС располагается в пристроенном к жилому дому помещении на улице Громадовской.-0-