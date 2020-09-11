Новый зал кикбоксинга по проекту "Смелый шаг" позволит подросткам совершенствовать свое мастерство

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В спорткомплексе УВД администрации Центрального района Минска по спортивно-благотворительному проекту "Смелый шаг" открыли новый зал. В мероприятии принял участие председатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса, министр внутренних дел генерал-майор милиции Юрий Караев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, открытие новых спортзалов для таиландского бокса и кикбоксинга на базе управлений внутренних дел позволит молодым людям не только совершенствовать спортивное мастерство, вести здоровый образ жизни, но и ближе познакомиться с работой милиции.

"Думаю, в РУВД Центрального района столицы дети будут проходить мимо милицейского поста в свой спортзал и видеть, кто охраняет порядок и как эти люди работают. Что это нормальные люди, которые выбрали своей профессией защищать население, обеспечивать порядок на улицах. Это сделает нас ближе друг к другу", - отметил глава МВД.

Президентский спортивный клуб выступил с инициативой республиканского проекта "Смелый шаг", которую поддержало Министерство внутренних дел и Белорусская федерация кикбоксинга и таиландского бокса. Ребята от 10 до 15 лет со всех регионов страны, находящиеся в социально-опасном положении, получают возможность регулярно заниматься таиландским боксом и кикбоксингом в центрах спортивной подготовки МВД под руководством высококвалифицированных тренеров.

На данный момент залы работают в пяти городах. Первый появился на базе УВД Миноблисполкома. Действуют залы в Полоцке, Могилеве и Гомеле. Все они открыты под эгидой МВД.-0-