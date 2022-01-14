Новый завод и рабочие места: производством цементно-перлитовых панелей займутся в Жодино

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство цементно-перлитовых панелей наладят в Жодино. Об этом журналистам сегодня рассказала заместитель председателя комитета экономики Миноблисполкома Елена Василевская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Здание литейного производства в Жодино еще в советское время начал строить Кузнечный завод тяжелых штамповок, однако после распада союза финансирование было прекращено, объект так и остался недостроенным. Его законсервировали. В прошлом году им заинтересовался крупный российский инвестор. Это ООО "Корпорация ВОЛМА БЕЛ", занимающаяся производством строительных материалов. Был заключен договор, исходя из которого на данном участке построят завод цементно-перлитовых панелей мощностью 1 млн кв.м", - рассказала Елена Василевская.

По словам заместителя председателя комитета, инвестора привлекла логистика данного места: рядом расположена трасса и железнодорожный узел. Инженерно-транспортную инфраструктуру здесь планируют расширить. Подготовлено обращение в местные органы власти за выделением дополнительных участков строительства железнодорожных путей к объекту в городе Жодино, Борисовском и Смолевичском районах.

На предприятии планируют создать не менее 50 рабочих мест. Объем инвестиций составит около Br25 млн.

В августе 2021 года на объекте начали проводить демонтажные работы существующих капитальных строений. Завод построят в два этапа, ввод в эксплуатацию планируется летом 2026 года.

Три года назад ООО "Корпорация ВОЛМА БЕЛ" реализовало в агрогородке Гатово Минского района проект высокотехнологичного производства ОАО "Белгипс". Его мощность составляет 30 млн кв.м листов гипсокартона, 500 тыс. кв.м пазогребневой плиты и 160 тыс. т сухих строительных смесей в год.-0-