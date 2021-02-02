Новый жилой квартал планируют возвести в Бресте возле Западного обхода

2 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте планируют возвести новый жилой квартал. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"Продолжаем развитие города в соответствии с имеющимся генеральным планом. Приводим в порядок для строительства неэффективно используемые площади (складские, прирельсовые территории). В частности, практически завершена подготовка нового детального плана - квартала жилой застройки "Северный бульвар", - написал Александр Рогачук. - Кстати, в рабочем названии слово "бульвар" неслучайно: планируется, что вдоль жилых домов будет обустроена аллея". Проектируемый жилой район будет просматриваться при спуске с Западного обхода.

Концепция предусматривает строительство жилого квартала с торговым объектом. Рассматривается возможность размещения детского сада на месте бывших казарм. На месте бывшего плаца брестчане благоустроят сквер. "Максимально учтем интересы жителей частного сектора и многоэтажек. В том числе речь идет об устройстве дополнительных транспортных проездов, парковочных мест. В результате формирования нового района планируем трассировку новой улицы, которая в перспективе свяжет Граевку с Дубровкой", - пояснил председатель горисполкома.

Концепцию "Северного бульвара" в ближайшее время представят на общественное обсуждение.-0-