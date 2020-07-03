3 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новые имена внесены в Книгу Славы Гродненской области во время посвященных Дню Независимости мероприятий, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродно торжественная программа открылась митингом у памятника воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. По традиции в этот день новыми именами пополнилась Книга Славы Гродненской области. Почетные свидетельства вручены председателю СПК "Озеры" Гродненского района Александру Шишко, ветерану, председателю секции бывших партизан и подпольщиков Гродненского городского совета ветеранов Лидии Житкевич.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов вручает Почетное свидетельство Александру Шишко

Лидия Житкевич

"Главный государственный праздник неразрывно связан с героическим прошлым нашего народа. Ценой неисчислимых жертв мы отстояли свою свободу и право на самоопределение. Война наглядно продемонстрировала силу народного единства и сплоченности, несгибаемый характер и волю защитников Отечества и тружеников тыла. В послевоенный период эстафету победителей подхватили их дети и внуки", - отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что ратный подвиг перерос в трудовой, раскрыв талантливых, неординарных и неравнодушных представителей самых разных профессий и возрастов, прославивших Беларусь далеко за ее пределами.

Владимир Кравцов

"После обретения независимости Беларусь не допустила необдуманных действий и опрометчивых шагов. Избрала единственно верный, нацеленный на перспективу путь многовекторного развития, который основывался на преемственности поколений, сохранении и преумножении национального достояния", - сказал Владимир Кравцов. Время доказало состоятельность такого выбора. В условиях современных вызовов страна неуклонно следует намеченному курсу: чтит память героев-освободителей, твердо отстаивает государственный суверенитет, нерушимость ценностных ориентиров, идеалов и принципов, направленных на благо каждого человека в отдельности и общества в целом.

Завершился митинг возложением цветов и венков к памятнику и вечному огню, а также минутой молчания.

Торжественные и праздничные мероприятия продолжились на десятках площадок по всему городу. Одной из центральных стала улица Советская. Здесь у памятника Соколовскому жителям и гостям города презентуют гобелен "Гісторыі жывая ніць". Полотно размером почти 1,5х2 м с образом матери Беларуси на тему войны, победы и восстановления родины изготовили на уникальном ткацком станке известная мастерица Елена Шунейко и ее ученица Юлия Бородина.

Балконы на улице Советской станут импровизированной сценической площадкой. С них зазвучит классическая и современная музыка в исполнении артистов города, на площадке у Молодежного центра выступит квартет гродненской капеллы, а на Советской площади презентуют творческую аллею художников и фотографов. Работают торговые и ремесленные ряды. Праздничные программы организуют и в спальных районах города, в лесопарке Пышки.

Вечером гродненцев приглашают на Курган Славы. В 20.00 начнется праздничный концерт и молодежный проект "Дзень вышыванкі". В 22.55 зрители и артисты вместе со всей страной исполнят гимн Беларуси. Продолжит программу концерт и яркий фейерверк.

Праздничные мероприятия проходят и в районах области. Хорошей традицией стало открывать к празднику значимые объекты. Например, в Волковыске сегодня новоселье справил загс, постоянная музейная экспозиция начала работу в Юго-западной башне Лидского замка.-0-

Фото Леонида Щеглова