НЦЗПИ передал новогодние подарки воспитанникам социально-педагогического центра Борисовского района

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Национального центра законодательства и правовых исследований сегодня присоединились к благотворительной акции "Наши дети" и посетили социально-педагогический центр Борисовского района. Об этом БЕЛТА сообщили в НЦЗПИ.

Всего в центре сейчас 18 детей, семьи которых оказались в сложных жизненных ситуациях.

"Очень важно, чтобы ни один ребенок в эти волшебные дни не был обделен теплом и заботой. Хочется пожелать ребятам веры в чудо и исполнения заветных желаний", - отметила первый заместитель директора НЦЗПИ Галина Подрезенок.

Ребят ожидало новогоднее костюмированное представление и сладкие подарки. "Сказка, подготовленная работниками НЦЗПИ, нашла горячий отклик у юных зрителей, собравшихся в зале", - добавили в центре.-0-

Фото НЦЗПИ