"Нулевой километр" современной европейской геодезии обнаружен в Браславском районе

18 июля, Браславский район /Корр. БЕЛТА/. Точка, с которой начала построение геодезическая сеть Российской империи и в целом общеевропейская, обнаружена на холме вблизи агрогородка Дрисвяты в Браславском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Дрисвятское основание является первым базисным измерением, одной из опорных сторон при создании первых триангуляционных построений в западной части Российской империи.

Как рассказал председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, эта точка была обнаружена по результатам детальных современных измерений. Работы по ее поиску велись в общей сложности около 20 лет. А началось все с отыскания пунктов Геодезической дуги Струве, которая входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сегодня Дрисвятское основание было раскопано: на глубине примерно 1,5 м под слоем камней оказалась кирпичная кладка-перекрестие, заложенное еще в начале XIX века. Подтвердив через связь со спутником точность координат, участники "экспедиции" засыпали кладку обратно.

"Сегодня мы нашли базис, с которого строится современная геодезия. С этой точки начало развиваться современное определение координат и высокоточная навигация, которую мы имеем сегодня. Она применяется не только в геодезии и землеустройстве, но и в архитектуре, для развития энергетики, транспортных сетей. Оборонное направление основывается на измерениях, базу которых заложили геодезисты в 1816 году", - отметил Андрей Гаев.

Он подчеркнул, что это пример для современного поколения: как следует относиться к труду. В сложных условиях, в любую погоду, не располагая современными технологиями, "люди делали то, что сегодня подтверждают спутники".

"Этот пункт будет встроен в современную геодезическую сеть и будет приносить пользу народно-хозяйственному комплексу", - сказал Андрей Гаев.

Необходимость в проведении здесь первых тригонометрических измерений была связана с тем, что война 1812 года показала отсталость Российской империи в деле создания надежных и точных военно-топографических карт. Начать работу с западных рубежей империи было решено, поскольку именно здесь угроза военного вторжения была больше. Новые тригонометрические и топографические съемки Виленской губернии создавались на основе триангуляции. Занимались этим военные геодезисты, руководимые Карлом Теннером.

Доцент кафедры геодезии и аэрокосмических технологий Белорусского национального технического университета Владимир Мкртычян в прошлом был руководителем "Белаэрокосмогеодезии", которая занималась поиском пунктов Дуги Струве. Были обнаружены 19 пунктов на территории Беларуси, из них 5 включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Связь между пунктами в этой местности - южный край Дрисвятского озера. Геодезическая сеть, которая распространилась из этой точки, простерлась на все страны Восточной Европы. Сегодняшнее событие - важное для белорусской геодезии. Если бы не эта точка, у нас не было бы спутниковой навигации. Благодаря созданным сетям мы перенесли геодезию в космическое пространство", - подчеркнул Владимир Мкртычян.

Геодезическая дуга Струве получила свое название в честь российского астронома Василия Яковлевича Струве. Главной целью ее создания было изучение формы Земли и уточнение данных о ее размерах. Геодезическая дуга Струве измерялась научными сотрудниками Дерптской (Тартуской) и Пулковской обсерваторий с 1816 по 1855 год. Финансирование велось на средства, пожертвованные лично императорами Александром I и Николаем I.

Дуга берет свое начало от пункта Фугленес на побережье Баренцева моря и заканчивается недалеко от побережья Черного моря на юго-западе Украины в пункте Старо-Некрасовка. Общая протяженность более 2,8 тыс. км. Дуга пролегает по территории десяти стран: Норвегии, Швеции, Финляндии, России, Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Украины и Молдовы. Всего насчитывается 265 ее основных триангуляционных пунктов, из которых 28 установлены в Беларуси. Больше было построено только в Украине (50) и Финляндии (84).

В список ЮНЕСКО на территории Беларуси попали пять наиболее сохранившихся пунктов: Чекуцк, Лесковичи, Осовница в Брестской области и Лопаты, Тупишки в Гродненской. Опорные точки этой сети маркированы на местности различным способами: сделаны в виде углублений в скалах, обозначены железными крестами, пирамидами из камней или специально установленными обелисками.

Как отметил председатель Браславского райисполкома Александр Боданин, в будущем местные власти установят знак на месте базиса возле Дрисвят и указатель к нему с дороги. "Это одна из точек привлечения туристов. Будем включать это место в маршруты для наших гостей. Нужен будет и какой-то QR-код, чтобы туристы с его помощью могли прочитать об этом месте и его значимости", - сказал Александр Боданин.-0-

Фото Егора Павлющика