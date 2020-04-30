Нужен нам берег Ружанский

В самом сердце пущи, на берегу кристально чистого озера Паперня вот уже 15 лет принимает отдыхающих как самых дорогих гостей санаторий "Ружанский", который также известен как "Ружа Хутор". Из года в год сюда с удовольствием приезжают туристы из России, Польши, Германии. И даже египтяне готовы променять свой солнечный пляж на белорусский райский уголок, окруженный вековыми соснами.

Удивительное – рядом!

Чем же так нравится "Ружанский" детям и взрослым? Почему, отдохнув здесь хотя бы один раз, они возвращаются снова и снова? Узнаем, побывав в этом уникальном санатории: не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто – услышать. Незабываемое впечатление производит место, где находится здравница. Ружанская пуща – одно из самых красивых мест на Брестчине. Расположена вблизи старейшего в Европе биосферного заповедника "Беловежская Пуща". Живописное озеро, величественный хвойный лес, чистейший воздух… А если добавить к этому аквапарк, замечательные условия для проживания, оздоровления и отдыха, прекрасную работу персонала, то уже сейчас хочется остаться здесь.

И это только начало, ведь мы еще не узнали о лечебных и оздоровительных программах, которые, на минуточку, являются авторскими – их разработали врачи санатория. Одна из них – "Часто болеющий ребенок". Она предусматривает широкий спектр процедур: от галотерапии и лекарственных ванн до различных ингаляций, фиточаев и оздоровительной гимнастики. По программе "Здоровые суставы", кроме посещения бассейна и приема минеральной воды (о ней мы еще подробно расскажем), врач назначает ряд оздоровительных процедур. Среди них лечебные ванны, грязевые аппликации, лазеротерапия. Санаторий имеет большой опыт и широкие возможности в лечении гинекологических заболеваний. Программа женского здоровья включает различные виды лечебных ванн и душа, орошение минеральной водой, импульсную и ультразвуковую терапию. Уникальная в своем роде программа "Сбрось лишнее" дает быстрый эффект – уменьшается вес и объем тела, в результате чего появляются бодрость и легкость. Комплекс мер, который назначает врач-эндокринолог, включает: гипокалорийную диету, ежедневную гимнастику в воде, подводный душ-массаж, сеансы дыхательной гимнастики "бодифлекс", посещение инфракрасной сауны, кедровой бочки и многое другое.

Уровень оздоровительной базы "Ружанского" действительно впечатляет. Самые инновационные методики используются при лечении болезней органов дыхания и пищеварения, костно-мышечной, эндокринной систем и системы кровообращения, гинекологических заболеваний. Также разработаны программы по таким медицинским направлениям, как стоматология, косметология и неврологические заболевания. Последнее время активно развивается реабилитационное направление.

SPA души и тела

– Наравне с традиционными методами лечения и оздоровления в нашем санатории активно развивается SPA-индустрия. Одна из последних разработок – программа "SPA-выходные в "Ружанском", – рассказывает директор здравницы Владимир Карпечкин. – По этой программе в санатории можно провести удивительный и незабываемый уикенд. В путевку входят исключительно процедуры-"хиты". Шоколадное обертывание в термоодеяле, термотерапия в SPA-капсуле, минерально-жемчужная ванна "Рецепты Клеопатры" для женщин и успокаивающая ванна с кристаллами соли Мертвого моря – для мужчин. Надо сказать, что одна из изюминок санатория "Ружанский" – единственный в своем роде SPA-комплекс. Подобного не найти ни в одной другой белорусской здравнице. В его составе семь бань: русская, белорусская с веником, турецкий хамам, финская, баня на дровах и инфракрасная сауна. Одна из последних новинок – сауна "Средиземноморская терма".

Еще одна особенность SPA-зоны, о которой многих другим санаториям остается только мечтать, – аквапарк с водными аттракционами. А в комплексе с водными процедурами отдыхающим предлагают сразу несколько видов массажа: от восточного и малазийского до стоун-терапии – массажа камнями. Рекомендуем попробовать уникальные по своему составу SPA-обертывания. Только представьте свое состояние души и тела после "Марокканского ухода" с использованием "черного мыла" – пасты из мякоти оливок – или "Сказки Карибов", где в большом количестве используется порошок из шоколадных бобов.

"Белорусские Карловы Вары"

Наряду с целебным климатом, который успокаивает и стимулирует защитные силы организма, важнейшим лечебным фактором является минеральная вода "Ружанская". Добывается она на территории санатория из собственной скважины глубиной 284 метра. Эту минеральную воду относят к типу друскининкайских. Она эффективна при лечении множества заболеваний, в том числе хронического гастрита, панкреатитов, заболеваний мочевыводящих путей, дает хороший оздоровляющий эффект при сахарном диабете, подагре, ожирении.

– Наша уникальная целебная вода лежит в основе многих процедур. Ее используют не только для питьевого лечения, но и в виде ингаляций, полосканий, орошений и для ванн, – поясняет Владимир Иванович. – По своему составу и лечебному эффекту вода "Ружанская" превосходит многие известные мировые бренды. А как же приятно после процедур прогуляться в тишине по свежему воздуху, насыщенному фитонцидами и ароматом соснового леса, полюбоваться на водную гладь, послушать пение птиц! Ведь ежедневные прогулки по лесу возле водоема – это уже огромная польза и настроению, и здоровью. Научно доказано: даже без приема медикаментов на третий день можно заметить, как стабилизируется сердечный ритм, артериальное давление, нормализуются сон и аппетит.

Отдыхающие санатория "Ружанский" могут оценить всю красоту и непревзойденность бирюзово-лазурных "Белорусских Мальдив", посетить признанный туристический бренд Беларуси – Беловежскую пущу. Поблизости также находятся уникальные памятники архитектуры: дворцовый комплекс Сапег в Ружанах, замок Пусловских возле Коссово, усадьба-музей Тадеуша Костюшко, Жировичский Успенский монастырь.

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней"

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