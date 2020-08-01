Нужно объективно и адекватно воспринимать информацию - журналист

1 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Нужно объективно и адекватно воспринимать информацию. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась интернет-редактор газеты "Осиповичский край" Елена Надеевец.

"Современный мир - разных мнений и огромного потока информации. И нужно объективно и адекватно воспринимать эту информацию. Конечно, на наши взгляды влияет окружение и общественное мнение, но нельзя слепо доверять всему. В этом огромном море сложно найти что-то правдивое и правильное. И чтобы адекватно воспринимать происходящее, нужно решить свой внутренний конфликт, - отметила Елена Надеевец. - Часто бывает так, что люди сразу настроены на негатив, видят и слышат только то, что хотят. Так не должно быть. Я живу в небольшом городе, который сейчас активно готовится к "Дажынкам". Наш населенный пункт преобразился. Однако находятся и те, кто постоянно критикует происходящее: это плохо, тут недоделали. Конечно, есть еще какие-то проблемные моменты, но любое решение проблем требует времени".

По мнению Елены Надеевец, решать любые спорные вопросы нужно мирно. "Есть достаточно примеров того, что происходит, когда изменения в обществе идут по жестокому пути. И это то, чего нужно избегать, - добавила она. - За границей нашу страну многие знают. Когда приезжают иностранцы, они отмечают красоту белорусского края, чистоту улиц и доброжелательность жителей. Беларусь зарекомендовала себя как цивилизованная и мирная страна. И мы должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить ее в том виде, который есть сейчас".-0-