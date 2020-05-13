Нужно оперативнее рассматривать вопросы ЖКХ на местах - Линевич

13 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Нужно оперативнее рассматривать вопросы ЖКХ на местах, чтобы обращений в вышестоящие инстанции было меньше. Такое мнение высказал журналистам помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич во время прямой телефонной линии с жителями северного региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Традиционно больше всего людей волновали вопросы жилищно-коммунального хозяйства, качества выполняемых работ и равнодушия к проблемам со стороны организаций ЖКХ. Так, жительница Постав пожаловалась, что в доме течет крыша, вода идет по стенам, но проблему не решают. Многодетная семья из Витебска живет на девятом этаже панельного дома. В комнатах сырость, стыки продуваются. На перебои с горячей водой посетовала жительница Орши. По этим и другим вопросам ЖКХ поручено детально разобраться с выездом к заявителям.

В разговоре с журналистами помощник Президента отметил, что каждая проблема требует индивидуального подхода. Иногда людей не удовлетворяет ответ, и они обращаются повторно. "Есть необъективные повторные рассмотрения: все было решено по закону, но человека это не устроило. Бывает, обращаются снова, потому что появляются какие-то новые факты, которые надо учитывать, а возможно, есть промахи местной власти в решении проблемы. Чаще всего затрагивают тему ЖКХ, поэтому нужно более оперативно рассматривать эти проблемы на местах, тогда обращений станет меньше", - сказал Анатолий Линевич.

Дозвонился к помощнику Президента житель частного сектора (бывшая деревня Васюты, которая сейчас в черте Витебска) с вопросом подведения к домам водопровода. Властям города поручено проработать варианты создания необходимой инфраструктуры. Не до конца разрешена проблема жительницы Полоцка, которую незаконно сняли с очереди на квартиру. У женщины больной ребенок. Она уже обращалась к Анатолию Линевичу и депутату Палаты представителей от Полоцка Светлане Одинцовой. Ситуация сдвинулась с мертвой точки, полочанку вернули в очередь на жилье, но не на прежнее место, а в конец списка. Местным властям предстоит в этом разобраться.

На телефонную линию к Анатолию Линевичу позвонили около 30 человек. Всего с начала года во время личных приемов и телефонных линий к помощнику Президента обратились около 100 жителей Витебской области. В топе волнующих тем ЖКХ, вопросы социальной защиты, несогласие с судебными постановлениями.-0-